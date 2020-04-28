主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 罗志祥丑闻被爆之后 他损失多大？！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

罗志祥丑闻被爆之后 他损失多大？！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
罗志祥丑闻被爆之后 他损失多大？！
Advertisement

罗志祥早前被踢爆私下不正当男女关系，并2度道歉周扬青，捲入丑闻的恺乐也向女方道歉。他转战中国娱乐圈多年，丑闻曝光打击明星形象，手中代言、节目更是频传下架、撤换危机，损失多大也引来各界关注。

据报导，罗志祥近2年在中国担任4家厂商代言，包括手游、饮料、手錶品牌等，再加上自创男装品牌「Gotnofears」。他和周扬青在中国是多年明星情侣，加上综艺节目形象大受欢迎，影响力不可小觑，如今被毁灭式分手，官方微博已经悄悄删掉推广饮料的贴文，代言饮料品牌也删除了官宣微博。

Advertisement

广告业界人士表示，“明星就是个精神产物，你要买明星的带货能力，就不得不承受他可能崩塌。”罗志祥除了广告代言卡关，更接下多个中国选秀综艺节目，原本担任《创造营2020》教练之一，因为疫情关系，找了大张伟代班，节目定档5月2日，播出平台对于是否撤换相当低调，但是网传画面已经删光。他在另一个节目《极限挑战》是班底嘉宾，新一季首集已经开录，因为疫情关系尚未加入录制，但是之后会不会露脸，则不得而知。

中国影视政策把关严格，广电总局多次发文通知，”有污点，有绯闻，有品德问题的演员坚决不用：，尽管是演技派吴秀波、影坛新秀柯震东，都因为负面事件遭到封杀。有关罗志祥接下来在中国的后续发展，当地娱乐圈人士也高度关注。

新闻摘自：Viralcham

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

罗志祥被爆曾经酒店密会周秀娜？！

多功能CP再合体 | 慈善音乐会演唱 | Chapters

IU直播打电话给亲弟弟 没想到他竟然…

Emma Watson 男友身份曝光！原来是干这行的啊~

林心如16岁纯素颜美照片曝光！

杨秀惠2019年秘密结婚 今日官宣宝贝女儿安全出世：最珍贵的母亲节礼物

《创造营2020》发布首支预告 官宣5月2日开播！

周扬青罗志祥往日聊天记录曝光！内容好甜~

吴亦凡将取代罗志祥上《创造营2020》？！吴亦凡 鹿晗和黄子韬世纪合体！

小猪蝴蝶道歉后，接下来还会发生什么事？周扬青微博暗示动向

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More