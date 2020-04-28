罗志祥丑闻被爆之后 他损失多大？！

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罗志祥早前被踢爆私下不正当男女关系，并2度道歉周扬青，捲入丑闻的恺乐也向女方道歉。他转战中国娱乐圈多年，丑闻曝光打击明星形象，手中代言、节目更是频传下架、撤换危机，损失多大也引来各界关注。

据报导，罗志祥近2年在中国担任4家厂商代言，包括手游、饮料、手錶品牌等，再加上自创男装品牌「Gotnofears」。他和周扬青在中国是多年明星情侣，加上综艺节目形象大受欢迎，影响力不可小觑，如今被毁灭式分手，官方微博已经悄悄删掉推广饮料的贴文，代言饮料品牌也删除了官宣微博。

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广告业界人士表示，“明星就是个精神产物，你要买明星的带货能力，就不得不承受他可能崩塌。”罗志祥除了广告代言卡关，更接下多个中国选秀综艺节目，原本担任《创造营2020》教练之一，因为疫情关系，找了大张伟代班，节目定档5月2日，播出平台对于是否撤换相当低调，但是网传画面已经删光。他在另一个节目《极限挑战》是班底嘉宾，新一季首集已经开录，因为疫情关系尚未加入录制，但是之后会不会露脸，则不得而知。

中国影视政策把关严格，广电总局多次发文通知，”有污点，有绯闻，有品德问题的演员坚决不用：，尽管是演技派吴秀波、影坛新秀柯震东，都因为负面事件遭到封杀。有关罗志祥接下来在中国的后续发展，当地娱乐圈人士也高度关注。

新闻摘自：Viralcham

照片摘自网络