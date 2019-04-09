罗志祥《NO IDEA》12日全球发行

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「亚洲流行天王」罗志祥筹备3年多的第12张音乐作品《NO IDEA》即将在12日在全球发行，9日释出新歌《NO LOVE》一系列照片，原来小猪此次找来了在影视、歌坛都有着亮眼表现的宋茜合作演出MV，想必这对帅哥美女的热舞组合绝对能带来视觉上的享受。

关于《NO IDEA》

“亚洲流行天王”罗志祥出道以来不仅能歌擅舞又跨足戏剧、电影、主持及真人秀等成为亚洲全方位艺人。但是多年来唯一不变的就是他对跳舞的认真和热爱，这次回归歌手身份，希望能通过新专辑《NO IDEA》让大家找回那个没有太多的华服和包装，没有概念和形象，只有最初喜欢跳舞和歌唱热情的罗志祥。

关于主打歌

这首主打歌的歌名也是罗志祥这次的创作态度，不是开玩笑的！而同名情歌主打《罗志祥》也大胆诠释不同于以往的曲风，打造新一代KTV传唱神曲，接力的《NO LOVE》也将再度精采诠释他时尚潮男的魅力！

关于《NO JOKE》

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《NO LOVE》MV是由新锐导演Gabrielle Yu拍摄，这次他为小猪的新歌MV打造欧洲东方快车的复古时空背景，藉由男女主角二人在同样的车厢场景中，透过不同的造型和时间点，来表现一对恋人从一开始的暧昧邂逅、再到相爱，最后是热情不再的冷漠，透过行驶中的火车，就像岁月不停驶过。罗志祥想起以前搭连结火车，从基隆坐到七堵，由于每一站都停，车程时间除了跟对坐的人对看，睡觉还会不小心躺在隔壁的肩膀上，他开玩笑说：「所以上车都先挑好看的坐她隔壁。」

前阵子收到小小猪为生日礼物的宋茜在拍片时特别抱着小小猪来，有过养猪经验的罗志祥也自动和宋茜分享他的养猪心得。罗志祥表示，自己以前养的迷你猪最后越长越大，竟然像山猪一样，不但有黑毛还有长长的獠牙，他还开玩笑地吓宋茜，「小心现在会撒娇要人抱，后面就抱不动了！」两人“以猪会友”，愉快气氛很快建立起默契！