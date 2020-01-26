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罗志祥、王嘉尔、易烊千玺等颜值超高组合帅气同台春晚表演

by Tofu
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罗志祥、王嘉尔、易烊千玺等颜值超高组合帅气同台春晚表演
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罗志祥、王嘉尔、易烊千玺、李汶翰、嘉羿、何昶希和李鑫一24日同框带来帅气歌舞《青春的起点》，三人组合被指神仙打架，导师级别一起飙舞，看了实在兴奋！高颜值美男组斗舞，让粉丝们直呼：“满屏的荷尔蒙气息都冲昏我的头啦”、“这舞台也太燃了吧！”。另外这也是嘎嘎王嘉尔首登春晚舞台，未来可期！

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一起来欣赏这超燃的舞台吧🔥

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