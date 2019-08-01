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罗志祥、周扬青首正脸世纪同框 幸福庆生！甜搂女友公开告白：爱你

by Tofu
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罗志祥、周扬青首正脸世纪同框 幸福庆生！甜搂女友公开告白：爱你
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罗志祥和周扬青稳定交往多年，两人感情动态一直备受瞩目，他30日迎来40岁生日，女方贴心策划惊喜，他则在社交网站发文感谢女友，首度向对方公开告白之外，更PO出世纪同框照，闪瞎一大票网友！

罗志祥30日迎来40岁生日，他透露自己本来只是想跟家人简单吃个饭度过就好，但他一回到家后，就发现了一个大惊喜，让他惊讶直呼：“我是真的被吓到了！这天衣无缝的搭配计划，真的太强了！”并分享出派对照，只见现场充满五颜六色气球，可见布置相当用心。

而罗志祥虽然认爱周扬青多年，但却从未主动放闪，也只是PO过两人背影的合照。他这次欢庆40岁生日，不但特地感谢对方：“谢谢你自己偷偷策划这一切。”更首度公开向女友告白：“我真的很开心，爱你。”还标记了周扬青的帐号，他晒出的大合照中，只见他搂著一旁的女友，开心地露出灿笑。罗妈妈也齐齐同框，形成一家三口的甜蜜合影。

而罗志祥踏入40岁大关，他也勉励自己：“我人生第2个20岁开始了，所有的ㄧ切都要好好的，加油！”周扬青则现身回复：“即使有一天我都老了，你在我心中也永远都是那个我要疼一辈子的’20岁的小朋友‘~以后还会陪你过第三⋯第四⋯第五个20岁！爱你。”两人隔空互动简直甜蜜爆表！

 

资料来源：ettoday

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