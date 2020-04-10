娱乐 Entertainment明星 Celebrity 网爆虞书欣将退《青你2》 工作室发文否认：不退赛 梦想在 by Tofu 10 April 2020 written by Tofu 10 April 2020 Advertisement 早前曾传出指《青春有你2》当红选手虞书欣因要录制另一档节目而将在4月中旬退赛，消息发出后引来不少粉丝直呼：“不行呀！虞贵妃退了我看啥”，留言几乎都希望此为假消息。 4月10日，虞书欣工作室终于在微博发文，正式否认退赛传言，表示：“不退赛，梦想在！不造谣，勿骚扰！” Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单] next post 《Melody》原唱陶喆听“淡黄的长裙”一脸黑人问号 You may also like 大马演员王冠逸化身帅气霸总，《楼下女友请签收》里大方脱衣露身材！ 10 April 2020 《Melody》原唱陶喆听“淡黄的长裙”一脸黑人问号 10 April 2020 《冰糖炖雪梨》完美收官！张新成、吴倩感性发文告别冰糖CP 10 April 2020 豆瓣评分高达9.3分！《机智的医生生活》最新1集成功突破两位数收视率！ 10 April 2020 向前线医护人员表示感谢！David Beckham一家门前拍掌~ 10 April 2020 《青春有你2》首轮排名公布！有练习生因遭淘汰而哭晕？！ 10 April 2020 WHO总干事指控台湾，记者会上连续飙骂3分钟！炎亚纶怒轰批评！ 10 April 2020 张超遭爆「噼腿N女」带小三堕胎！ 被发现房里有女生内裤 10 April 2020 《创造营2020》中非混血参赛者遭呛「又黑又丑」！ 10 April 2020 爆款！《鬼吹灯》系列网剧《龙岭迷窟》引追看热潮！ 9 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.