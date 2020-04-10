网爆虞书欣将退《青你2》 工作室发文否认：不退赛 梦想在

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早前曾传出指《青春有你2》当红选手虞书欣因要录制另一档节目而将在4月中旬退赛，消息发出后引来不少粉丝直呼：“不行呀！虞贵妃退了我看啥”，留言几乎都希望此为假消息。

4月10日，虞书欣工作室终于在微博发文，正式否认退赛传言，表示：“不退赛，梦想在！不造谣，勿骚扰！”

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资料来源：新浪娱乐