网曝高以翔节目录制途中摔倒昏迷！目前生死未卜！！

Advertisement



男星高以翔27日凌晨惊传在拍摄节目《追我吧》期间昏倒，一度没了心跳，再做了15分钟的CPR才恢复心跳，目前已经紧急送医。节目组终于在时间发生的2小时候后做出回应了！

据悉，高以翔在中国录制《追我吧》节目，过程中不慎摔倒，整个人陷入昏迷。现场目睹的人表示，工作人员一开始为他做了好久的心肺复甦但都没有救回来，现场一片溷乱。另外也有知名微博博主表示：「救不回来。」但消息真实性仍有待商权。

微博也有网友还原当时现场状况，透露高以翔当时跑步跑得非常累，嘴巴裡不断说着：「我不行了！」突然就昏倒在地，第一时间工作人员以为是节目效果，没有立刻上前救治，之后所有参加艺人通通跑过来关心状况，医生在做了近10分钟的CPR后才送往医院。

Advertisement



根据现场观众透露，真的有看到CPR进行15分钟后还有人哭喊「心跳没了3分钟」，不过因为转播画面被切掉，所以他们也完全不知道后面的情况。而黄景瑜、陈伟霆和辰亦儒等人当天也在现场，照片中可以看见陈伟霆双手合十闭眼祈祷，观众透露：「黄景瑜急着大声喊着『医生呢』。」可见现场一片混乱。

意外发生后，有网友气愤指出，浙江卫视的节目发生意外已经不是第一次，先前释小龙的助理不幸溺毙，节目就是浙江卫视的《中国星跳跃》，歌手张杰也在该电视台的《王牌对王牌》节目中，因为游戏设计不够安全，缺氧晕倒后砸到脸部淤青，引起粉丝大怒。

《追我吧》剧组最后对外回应：「等我们，感谢。」而高以翔的经纪人则未接电话。

另外对话中显示，高以翔正在进行的项目不是高难度而是基本跑步，可能原本状况就不好，再加上《追我吧》节目录制时间本来就长，观众推测他可能本身身体状况就不是很好。

目前「高以翔怎么了」登上微博热搜第一名且破了千万浏览次数，许多粉丝和影迷都在诚心为他祈祷能度过难关。

新闻来源： ETtoday & ETtoday & ETtoday