网曝「掌心CP」张若昀、唐艺昕月底办婚礼 宋茜、沈梦辰做伴娘

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日前，网曝张若昀与唐艺昕将于6月26、27日在爱尔兰结婚。新浪娱乐从知情人获悉，张若昀与唐艺昕将于本月底在国外举办婚礼，伴娘团由宋茜、沈梦辰等组成。

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2017年8月，张若昀微博发文高调公开恋情，表白唐艺昕：“时光赐给我们盗不走的爱人，而你赐给我时光。”并且附上唐艺昕亲吻自己侧脸的亲密照片。唐艺昕则甜蜜回复：“时光往复，爱你如初。”。去年8月有网友爆料称二人已领证结婚，当时双方并未回应。

截至目前俩人并未作任何回应，但已迎来一堆粉丝的祝福，乖乖坐等官宣呗！

资料来源：新浪娱乐