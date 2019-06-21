娱乐 Entertainment明星 Celebrity 网曝「掌心CP」张若昀、唐艺昕月底办婚礼 宋茜、沈梦辰做伴娘 by Tofu 21 June 2019 written by Tofu 21 June 2019 Advertisement 日前，网曝张若昀与唐艺昕将于6月26、27日在爱尔兰结婚。新浪娱乐从知情人获悉，张若昀与唐艺昕将于本月底在国外举办婚礼，伴娘团由宋茜、沈梦辰等组成。 Advertisement 2017年8月，张若昀微博发文高调公开恋情，表白唐艺昕：“时光赐给我们盗不走的爱人，而你赐给我时光。”并且附上唐艺昕亲吻自己侧脸的亲密照片。唐艺昕则甜蜜回复：“时光往复，爱你如初。”。去年8月有网友爆料称二人已领证结婚，当时双方并未回应。 截至目前俩人并未作任何回应，但已迎来一堆粉丝的祝福，乖乖坐等官宣呗！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 烂番茄100%好评！《TOY STORY 4》催泪上映！ next post “跨界”护肤美容！保养品与天然食材的Cross-over You may also like 烂番茄100%好评！《TOY STORY 4》催泪上映！ 21 June 2019 Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？ 21 June 2019 她打败润娥、高圆圆！夺”直男女神榜”冠军 20 June 2019 港剧《白色强人》尽显医院斗争 20 June 2019 《来自星星的你》导演时隔5年再执导新剧《HYENA》 20 June 2019 林志玲婚后首亮相！否认改名为黑泽志玲：未来不会有改变 20 June 2019 贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸 20 June 2019 林书豪回应“躺赢”总冠军：我应得的！ 20 June 2019 BY2 火热回归！Restart重新出发参赛《明日之子3》 622少女心上线 19 June 2019 疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！ 19 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.