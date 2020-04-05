网友票选最期待播出的现代剧TOP 10！你最期待哪一部？

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迈入2020年的第4个月份，还有许多剧待播，而陆网新浪微博举办了“2020最期待的电视剧待播剧”票选活动，分为了现代剧榜和古装剧榜，以下为大陆网友票选最期待的现代剧Top10，你最期待的是哪一部呢？

1、杨紫、肖战《余生，请多指教》

杨紫与肖战主演的《余生，请多指教》不负众望获得人气No.1啦！虽然肖战之前曾被“全网黑”，连带影响他所代言及出演的电视剧遭抵制，不过现在看来，大家对这部剧还是挺期待的！《余生，请多指教》改编自柏林石匠同名小说，故事描述面临大学毕业，父亲患癌入院的女主角林之校，人生似乎瞬间跌到了谷底，却在这个时候邂逅了父亲的主治医生顾魏。

肖战此次在剧中饰演外冷内热的医生顾魏，表面冷静严肃、不苟言笑，其实温暖浪漫、热爱生活。这一次剧中的人设与肖战之前饰演的《陈情令》魏无羡完全不一样，令粉丝相当期待呢！

而杨紫饰演的林之校活泼开朗、热血善良，一点一点第融化了顾魏这座冰山。

单看官方已释放出的剧照，就让小编等不及了啦！网上对此剧的播出时间多有猜测，有人说是8月，亦有人说为11月，无论如何，小编都已预约入坑了！

2、朱一龙、毛晓彤《重启》

由朱一龙和毛晓彤主演，这一部改编自《盗墓笔记》系列的作者南派三叔的另一作品《重启》的电视剧，早就拥有了大批书迷，是经典的探险故事。而作者南派三叔被翻拍的小说作品还包括了《沙海》、《盗墓笔记》、《怒海潜沙&秦岭神树》及《老九门》。

《重启》的故事讲述了吴邪、王胖子、张起灵三位铁三角，在十年之约结束后，重新为了亲情、友情，踏上了一段冒险之旅。

3、任嘉伦、李曼《秋蝉》

任嘉伦今年初凭借《锦衣之下》而受大批粉丝，而他与李曼主演的民国谍战剧《秋蝉》也是待播了超久，据传闻有望在5月份播出，到底是不是真的？大家就敬请期待吧！

任嘉伦在《秋蝉》剧中饰演隐藏身份的间谍叶冲，秘密潜伏在日军之间，在四面楚歌的环境下执行绝密任务。

穿军装的任嘉伦在这部剧也帅出了新高度，咱们任国超果然很适合饰演高智商的卧底、神探之类的角色呀！

4、王凯、杨烁、董子健《大江大河2》

由王凯、杨烁、董子健主演，《大江大河》第一部就创下高话题、高收视及高口碑，据知该剧就是制作《琅琊榜》、《知否》等口碑颇佳的正午阳光制作团队。

第二部由同样人马全班回归，三位主创接续上一部的故事，继续在中国改革开放的大时代下奋斗拼搏。

5、杨幂、白宇《谢谢你医生》

这一部由杨幂和白宇主演的《谢谢你医生》同样让小编期待好久啊！

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电视剧《谢谢你医生》改编自小说《ICU48小时》，讲述高冷少话的男主角白术遇上了“孤美人”肖砚，两位急诊室ICU的医生，守护着生命最后一道门，经理一次次惊心动魄的治愈心灵之旅，携手创造生命奇迹。

这部剧也是杨幂继《谈判官》后再次饰演精英女性，加上人气男神白宇，令人相当期待呢！

6、谭松韵、宋威龙《以家人之名》

这一部剧也是小编待播剧里的口袋名单！谭松韵无论是之前在《锦衣之下》，或是《最好的我们》里的表现，都成功圈粉小编，此次携手以《下一站是幸福》人气高涨的宋威龙，还有《冰糖炖雪梨》的张新成，收视率妥妥的。

《以家人为名》讲述因家庭变故，三个没有血缘关系的小孩成为了彼此新的家人，青梅竹马一起长大的三兄妹互相治愈的故事。是部又甜又温馨的情感剧。

7、白敬亭、许魏洲《荣耀乒乓》

如今双男主的电视剧越来越流行了，而《荣耀乒乓》正是一部热血的双男主运动题材剧，由白敬亭和许魏洲主演。

这部剧讲述从小体弱但是热爱乒乓，更志在把乒乓事业做到极致的徐坦（白敬亭饰演），和桀骜不驯的天才乒乓球员于克南（许魏洲饰演），两人频频在赛场上狭路相逢的故事。腼腆内向的徐坦，体弱却努力突破心理、身体障碍成为队中主力，对上自信又骄傲的于克南，完全不同的两人摩擦出的火花令人期待。

8、刘诗诗、朱一龙《亲爱的自己》

朱一龙加上刘诗诗的新鲜组合，让《亲爱的自己》这部有质感的都会情感剧更添话题性，据悉导演是《那年花开月正圆》的名导，为这部剧的品质挂了保证啊~

故事讲述了李思雨与男友陈一鸣相恋多年，然而外表光鲜亮丽，职场前途无量的女主，实际上面临事业与感情双重困惑与压力。描写都会女性面对事业与爱情等各种冲击，一步一步走出自我的疗愈故事。

9、罗云熙、白鹿《半是蜜糖半是伤》

甜宠剧近年来备受瞩目，而《半是甜蜜半是伤》因罗云熙和白鹿的高颜值组合，更让人期待。

这一部剧改编自同名小说，讲述女主角江君是个患有严重眼泪过敏症的开朗少女，她在公司与同年玩伴袁帅重逢，却没想到他竟成了恶劣上司，而之后两人还成为了邻居！几经波折后，江君渐渐发现很多他以为是陷害他的圈套，原来是袁帅为了保护她。

10、张鲁一、徐正溪、江铠同、邓伦《燃情大地》

邓伦饰演一个纯朴善良、阳光英俊的大男孩，从小被马家收养，但在家中备受宠爱，不过却家逢剧变。这一部待播了超久的年代剧，大概因为有邓伦的出演，让粉丝都来投票了！

故事讲述九一八事变后，马中秋一家人宁静的生活被战争打乱。马中秋从一名草根刀匠，变成伸张正义的警察，最终成长为共产主义战士。在命运的颠沛间，他历经磨砺和生死考验。他所做的一切，开始都是为了一家人的重聚和安宁，为了心中神圣的爱情，后来他的爱升华到了对国家和民族尊严的捍卫，在此过程中，马中秋和女舞蹈家南燕的爱情也经历了命运的洗礼，跌宕起伏。两位真诚无私相爱的年轻人最终相拥着奔赴战场，为民族的光明而战。