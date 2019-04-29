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网友修复大眼睛双眼皮男孩照 竟然是这位天王的童年照！

by Tofu
written by Tofu
网友修复大眼睛双眼皮男孩照 竟然是这位天王的童年照！
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近日，有网友用技术软件修复了周杰伦的童年照，修复成高清照后，网友惊诧的发现小时候的周杰伦有段时间是大眼睛双眼皮，笑容天真可爱，萌翻一众网友。

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资料来源：新浪娱乐

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