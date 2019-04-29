娱乐 Entertainment明星 Celebrity 网友修复大眼睛双眼皮男孩照 竟然是这位天王的童年照！ by Tofu 29 April 2019 written by Tofu 29 April 2019 Advertisement 近日，有网友用技术软件修复了周杰伦的童年照，修复成高清照后，网友惊诧的发现小时候的周杰伦有段时间是大眼睛双眼皮，笑容天真可爱，萌翻一众网友。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 晒合照害林志玲被批蛇精脸 丫头发文致歉 You may also like 晒合照害林志玲被批蛇精脸 丫头发文致歉 29 April 2019 朴有天首次承认吸毒！ 称「放不下自己拥有的一切」 29 April 2019 蔡依林接陌生来电 被问「现在单身吗？」 29 April 2019 恭喜吴奇隆当爸！刘诗诗顺产金牛座男宝宝 29 April 2019 【郑秀文原谅许志安】10天后首发自拍照：「时间会帮助局中者走出一条新路」 28 April 2019 《复仇者4》确定为最后一部漫威电影！导演准备筹拍「史丹李纪录片」 26 April 2019 朴有天被捕！双手绑警绳 正式移送拘留所 26 April 2019 Thanos入侵Google！关键字让字消失 26 April 2019 KBS禁播BLACKPINK《Kill This Love》！理由竟是因为…… 26 April 2019 《她的私生活》: 朴敏英继《金秘书》之后又回来啦！ 26 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.