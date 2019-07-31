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网传杨紫、肖战将合作《余生，请多指教》 出品方回应了！

by Tofu
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网传杨紫、肖战将合作《余生，请多指教》 出品方回应了！
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近日网传《亲爱的，热爱的》女主角杨紫将与《陈情令》男主角肖战合作改编自柏林石匠同名小说的青春治愈系剧集《余生，请多指教》！

杨紫和肖战被传出将拍摄新剧《余生请多指教》，这也是今年暑假两部大热剧《陈情令》《亲爱的热爱的》男女主首次合作。该剧改编自柏林石匠同名小说，《余生，请多指教》是一部理科女与医生的爱情慢跑回忆录，讲述了相差十岁的高冷医生顾魏和向阳少女林之校之间的爱情故事。

据《余生，请多指教》剧集的招商项目书显示，剧中，杨紫出演21岁音乐系主修大提琴大三学生林之校。她活泼开朗、热血善良，平时是小太阳般的存在。她处事是非分明、乐观向上，但偶尔会有小聪明和小冲动。林之校对待自己的目标执着坚定，从不轻言放弃，在感情上有些迟钝，但明确自己心意后会一往无前。

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肖战出演31岁的胃肠外科主治医生顾魏，他成熟、智慧、孤独。虽然表面看起来严肃冷静不苟言笑，实则是一个内心温暖，总是站在别人角度考虑问题的人。但顾魏也有遇到重大挫折软弱逃避的一面。

【内容提要】
小说女主因为父亲住院认识了主管医生男主，二人从默契对视、试探打量到相知牵手。即将大四毕业的林之校在毕业前夕跌落人生谷底，父亲患癌住院，不得已放弃外地的名企工作机会，和男朋友分手。所有对于爱情和未来生活的美好想象都在这一刻破灭，恰好这时，父亲的主治医生顾魏走进了林之校的生活。

据悉，外媒已向腾讯视频询问，目前还没有官宣，一切将以官宣信息为准，不过对于俩人的合作，你觉得如何呢？

资料来源：新华网

 

 

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