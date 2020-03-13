网传“我国巫师隔空抓病毒遭隔离”并非属实

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近日在网络疯传一则马来西亚的巫师，为了救一名感染武汉肺炎（COVID-19、新冠肺炎）的病患，进入诊疗室中来回比划，表演“隔空抓病毒”，甚至拿了一个空的宝特瓶，费尽全身的力气将空气中“看不见的东西”捕抓到瓶子里，最后一大声“啪”，终于把它装到瓶子，并传出表演后遭感染被隔离。而这段影片可说是红到国外，遭到国外媒体报导。

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影片里，一名马来西亚的巫师，表演空手抓病毒的现场，疑似是一家医院，只见他用右手不断在病患的身体上腾空挥动，像是用力想要把什么东西扫下来一样，之后装到衣服的口袋里。但似乎是不够装，巫师又拿了一个空的宝特瓶，费尽全身的力气将空气中“看不见的东西”捕抓到瓶子里，最后一大声“啪”，终于把它装到瓶子。

这段仅13秒的画面，被网友上传到脸书上，标题写下「不用怕病毒了，马来西亚王牌Bomoh巫师来抓武汉病毒！马来西亚有的救了？」引来了网友疯狂转发。网友见状纷纷笑称，「又来丢脸了，不怕被人笑破肚吗」、「哇！原来矿泉水瓶可以收病毒阿」、「让巫师赶紧到美国义大利韩国去抓病毒」、「原谅我不厚道的笑了」，也有网友担心表示「如果抓那个中了病毒那怎么办」。

而有网友踢爆“真相”指这段影片并不是在疫情时所拍摄。这段影片的原始来源其实是在「2019年4月27日」所发布，并不是在武汉肺炎疫情时所拍摄的，所以这段影片纯属恶搞哦！大家千万不要信以为真。

新闻摘自：Yahoo新闻

照片摘自网络