网不信河正宇为除疤手术打牛奶针　律师称有对话截图为证据

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韩国演员河正宇日前卷入滥用管制药品「异丙酚」（俗称牛奶针）风波，对此，经纪公司早前发表声明回应，声称他是在接受皮肤雷射手术时，根据院长的建议进行注射，否认了滥用一事。然而随着风波越卷越大，河正宇的律师19日也对此争议做出了正面回应。

河正宇经纪公司在事件被爆料当时，出面表示河正宇是长期因为脸部的疤痕而感到困扰，所以才接受了雷射手术，并强调是在医师的判断下，注射了几次的睡眠麻醉，并没有外界所说的滥用。对于「使用弟弟车贤宇的名义接受治疗」这点，公司则解释是因为院长为保个人隐私，因此向河正宇索取了车贤宇以及经纪人的名字，他没有多想便提供了相关资讯，对于医院如何使用不得而知，也强调没有理由隐瞒接受治疗的事实，并表示所阐述的一切都有证据（简讯对话、预约明细）可证明。

然而，韩国舆论并没有因此而平息，反而质疑「治疗皮肤没有必要用到异丙酚这种强度的麻醉药」、「如果只是单纯接受治疗，没必要用别人的名字」，甚至有人认为「如果真的是这样就更严重了，因为是用别人的名义接受治疗」，因此河正宇的律师也在19日现身说法。

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河正宇的律师表示「使用别人的名字登记，并非河正宇提出的要求，是医师先提出借用其他人名义的要求」，此外也提到，河平时很小心，「就算是预约餐厅也不会用本人的名字」，所以在医师要求不要使用真名时，才会没有起疑心。另外在治疗了一段时间后，因为发现有不少富豪也在该医院接受治疗，他便理解了当初医师的要求。

律师接着说道，河正宇本人目前对于当初的轻率行为感到后悔，单纯因为治疗皮肤而发生争议，让他感到很难过。对于在治疗皮肤时使用异丙酚，律师表示异丙酚通常是在做内视镜时使用的药物，虽然河正宇接受的皮肤手术不用全身麻醉，但因为是高强度的雷射手术，疼痛程度较高，所以才在医生的判断下使用，并没有过量或上瘾。

最后，律师也强调河正宇保有与医师的简讯记录：「去医院的次数，我们都有可以确认的证据，幸好他在每次去医院回来后，大多都会与医师沟通，所以可以得知他接受治疗的日期和治疗后的事项，如果调查机关有需要，我们可以全部提供。」 另外，律师也表示目前检方尚未召唤河正宇接受调查，他本人目前则是想要快点完成调查，洗脱嫌疑。

新闻来源：ETtoday