网上报税e-Filing忘记密码怎办？！教你3招解决！

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根据1967年的马来西亚所得税法令，只要在马来西亚居住超过半年，并拥有工作或收入的人需要 报税。报税和缴税不同，报税只是把过去一年收入情况呈报给内陆税收局查看，而缴税就是把所 需缴付的税务交给内陆税收局。 为了方便和鼓励民众进行呈报过去一年的收入情况，内陆税收局多年前已经推出电子报税服务， 也就是e-Filing。一年只报税一次的你，若是忘了报税户口的密码该怎么办呢？别担心，小编今天 就教你如何透过电邮、手机简讯或亲临内陆税收局办公室来获取新密码。

电邮

若你想透过电邮获取报税户口新密码，你可以浏览此网站，后点击Terlupa Kata Laluan，然后输入 身份证号码点击Hantar，新密码将会透过电邮发送给你。

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手机简讯

除此之外，你也可以选择透过手机简讯获取新密码。个人保税你可以属于HASILEF<空格〉IND<空格><身份证号码>，发送至38888。

例子：HASILEF IND 111111111111

公司报税的话，你可以输入HASILEFOEF，发送至38888。每则手机 简讯将收费RM0.50。

例子：HASILEF OEF 111111111111。

3．亲临内陆税收局办公室

第三个方法就是直接前往附近的内陆税收局要求密码重置。任何疑问你可以拨打内陆税收局的热 线1-800-88-5436。

照片摘自网络

资料摘自：Rojaklah

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