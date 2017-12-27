继续念书？转换工作跑道？新的一年你该找出人生方向

新的一年来临了，还在十字路口徘徊的你，是否已经找到接下来的目标和去处？中学、大学毕业，有的人会选择继续升造、有的人会希望能马上投入职场工作、而有的人迷失方向找不到出路。

思考自己的人生方向

1. 如果你感到很迷惘

让自己做些短期的实验，所谓短期的实验，是选几个你觉得似乎有趣的领域，让自己去那边试试看。 无论是义工、工读、是兼职的机会、甚至是合作运行一个桉子，只要能让你有机会去体验一下那个领域，就该试试看。

在自己想要尝试的领域里不要害怕吃亏，可以免费帮人做某些事，寻找能够碰触这领域的机会，除了能累积经验以外，也能够看看自己是不是真的适合这个领域。你不真的去小小参与一段，你怎么知道那是你真的要的呢？ 表面看起来，投入时间却没拿钱好像吃亏了，可是你其实获得很大。 因为你透过这样经验，真的去体会一下那个领域跟你想的一不一样。 如果你没有感受到成就感与投入感，你根本不用浪费时间做更大的投资。 拿短时间来体验以避免未来长时间的浪费，其实是不吃亏的。

2. 不要认为“博士”是唯一的目标

很多人对于自己的未来去向不确定，只好待在学术领域继续攻读博士，其实越早出来社会体验，越有机会思考自己下一个未来。 最怕的是，一路念到硕士博士，然后发现读了七八年的东西其实不是自己要的。 转跑道不甘心，继续做又痛苦。

对某个领域有憧憬，就出来工作体验一下。如果这领域需要追求更高的学历，可以先确定这是不是自己想要的，然后再继续加码在这学术领域中做投资！有了实质的工作经验，在学术上自然也有很大的帮助！

3. 实在不喜欢，不要硬撑

如果这份工作，会让你每天早上想到要上班就难受，那就要认真帮自己思考一下转换跑道的事情。但除非这薪水真的高到不可思议，不然硬撑其实你也撑不了多久。

大部分人会试着说服自己，为了一份工资而委屈自己撑下去，如果真的撑不下去再作辞职的打算。这也不是不行，只是你花在不喜欢的工作时间越多，你自我探索的时间越少、也把离职时间往后推延的越久。 离职时间越往后，找到另一个能让自己快乐工作的机率也会随着你越晚行动而越降低，你让自己彻底卡死的机率也会逐渐提高。 别忘了，越年轻做这类调整，筹码是越多的。

尽量不要让自己有「非接受某份工作不可」的想法，因为当你毫无选择时，自然也毫无为自己选择快乐的权利了。

4. 如果觉得自己还能接受但又没有大乐趣，请试久一点

当然，不是说工作不顺利就要马上辞职，毕竟两三天就离职换下一个就是自己心态的问题的，多给点时间自己去尝试。如果这份工作没有很讨厌，但也没有很开心，可以再试久一点， 因为成就感很多时候在我们熟练、能独当一面、能产生某种价值后，会因此而催生。 所以如果某份工作自己没有很讨厌，那让自己累积实力，提升熟练度。 很可能当你哪天成为老鸟时，你就发现自己喜欢上这件事情了。

所谓「滚石不生苔」， 你要生苔，就得耐住性子提升经验值。 若只是随便试个一两个月，觉得不好不坏就熘走，那就永远不会成为大师了。

5. 人生得量身订做

「我觉得现在的工作很辛苦，如果换成其他的工作会轻松一点吗？」

「现在app很红，我该去学coding吗？」

「我很喜欢唱歌，你觉得我可以当助唱歌手吗？」

「你觉得我应该继承家里的生意吗？」

人生的路其实是靠自己走出来的，而不是选一条路然后以为那是舒服的高铁可以一路睡到底。清楚你自己最想要的人是你自己，不要单凭别人的舆论去决定你的人生。感到茫然、无助，可以先往内探查自省，找出自己的优势与成就感，试着走出一条属于自己的路。

虽然任何决定、任何人生经历都不会白费，也总能从中体验到某些东西。在上班后的时间、毕业后的空窗期都可以做一些自己喜欢的东西，让自己有机会接触不同的事物，不要一味地把自己困在熟悉但又不太喜欢的框框中。

如果真的想不出自己想要走向什么方向，那就挑几个你觉得好像有兴趣的事情，找出成本最小的体验方式。 多做几次、持续下去，最终你一定会找出答案的！

资料来源：大人学-职场生涯

图片来源：Pexels

编辑：淑婷