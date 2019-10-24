继“光年之外”勇破2亿点击，邓紫棋二度献唱好莱坞钜片主题曲

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继上一首单曲《差不多姑娘》在YouTube创下1600多万点击后，G.E.M.邓紫棋再推出全新单曲《Walk on Water》！这首歌的词曲创作由她一手包办，同时也是经典科幻电影《魔鬼终结者：黑暗宿命》主题曲。MV于10/21一上线立刻引爆粉丝热烈迴响，并登上当日热搜榜单！《Walk on Water》是一首激励人心的歌曲，鼓励大家在逆境裡不要放弃，奋力往前冲！邓紫棋透露，在现实生活裡她每天都会遇到类似的情况，「从曾经我面对着让人绝望的网络霸凌、或者陷入情绪化饮食偶尔暴饮暴食偶尔滴水不沾、或工作上受到的一些不合理不被尊重甚至不公义的事情⋯⋯这一切的经历都挑战了我的信心，却让我变得更坚定。」邓紫棋表示信仰帮助她很多，「因为很多时候只要跟牧师聊完，或祷告完，我就会恢复信心。思想也很重要，要保持思想正面，不要被自己的思想限制了。」邓紫棋全新单曲《Walk on Water》于10/22已数位上架，MV已于YouTube首播。

这首邓紫棋的全新创作单曲，同时也是经典科幻电影《魔鬼终结者：黑暗宿命》的主题曲《Walk on Water》，由邓紫棋亲自作词作曲并演唱。这首歌的创作灵感来自于世界上一种叫「耶稣蜥蜴」的动物，牠们在危难之时，可以行走于水面上逃生。《Walk on Water》正是借此寓意：在经历困难、面临风浪的时刻，不服输、不后退，怀着信心去突破自我。歌曲的主旨与电影中主角们的境遇不谋而合，通过邓紫棋极具爆发力的声线与铿锵有力的歌词，带给人满满的力量与勇气。

除了热血激昂的旋律，这首《Walk on Water》的歌词也引发了诸多讨论。「曾被压榨的，now walk on water！曾被吓怕的，together walk on water！曾被强迫的，曾被抢夺的，just walk on water，just walk on water！」有不少歌迷听完更感慨这是邓紫棋在写自己的经历，纷纷表示心疼。对于歌迷的温情喊话，邓紫棋表示：「不用担心我，挫败乃每个人都会遇到的经历，很正常。而且音乐是我的出口，有时候我写完了就情绪好很多了！」

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邓紫棋在音乐创作中所传达的勇敢坚定、不畏挑战的音乐态度，和其正面积极、自信独立的形象，是打动电影方与之合作的主要原因。曾被BBC评为百大影响力女性的邓紫棋，一直都秉持着独立、自信、勇敢的态度，用音乐传达正能量。她常常将自己的人生感悟及思考融入创作中，并在创作方面不断探索，尝试新风格，打造出一首首脍炙人口的经典之作，她的音乐作品不仅刷爆社群网路，在全球华人市场同样有着不容小觑的影响力。

《Walk on Water》是邓紫棋第二次为电影献唱主题曲，之前她为电影《星际过客》（Passengers）倾情打造的主题曲《光年之外》MV在YouTube点击勇破2亿，是YouTube上华语歌曲点击量No. 1，邓紫棋也凭藉这首作品成为该平台最快破亿的华语女歌手。据官方报导，她所有作品在YouTube大中华地区的播放量排名亦是华语女歌手No. 1，足见邓紫棋的超高人气，难怪此次《Walk on Water》一发布，便有不少网友纷纷预测它将成为下一支热门金曲。

《Walk on Water》被选为经典科幻动作片《魔鬼终结者：黑暗宿命》主题曲，邓紫棋透露她私底下很爱看科幻片，「虽然超现实，但看完通常我会充满着使命感，会觉得我自己也是有着改变世界的超能力，会让我动力满满。」邓紫棋记得小时候看了《魔鬼终结者》第一、二集，令她印象深刻，她说：「小时候看到电影裡的末日景象，让我最怕的就是会失去身边爱的人。虽然动作部分会让我觉得很刺激，但通常最后都会回归感动，看完会很想好好去爱身边的人。」 《Walk on Water》MV裡有许多画面跟电影片段巧妙串连在一起，拍摄当天，邓紫棋直夸现场布景很美，让她感觉置身在电影裡，而且拍摄过程轻鬆顺利，一点也不觉得累！她笑说自己当下默默祈祷，能不能每个MV都拍得那麽震撼、好看！

（新闻来源：索尼音樂；照片提供：G Nation Limited）