结婚20年，木村拓哉「首公开夫妻合照」

Advertisement



日本男艺人木村拓哉与妻子工藤静香结婚20年，育有2位漂亮的女 – 木村心美和木村光希，对于婚姻生活极微低调的他，近年来才渐渐公开与妻子的互动。1年前，他首度在微博发文为太太庆生，当时光是发文字就造成轰动，今（14日）女方生日，他破天荒，首度晒出夫妻合照放闪，罕见的举动随即掀起热烈讨论。

Advertisement



木村拓哉结婚20年来，几乎绝口不提老婆，加上经纪公司严格管理形象的作法，除了被日媒跟拍之外，2人从未在萤光幕前同框过。令人惊讶的是，今（14日）工藤静香迎来50岁生日，他抢先在昨天发文「happy birthday‼️」为老婆庆生，同时还晒出夫妻合照。值得一提的是，这是他婚后首度主动PO照放闪，破天荒举动惊呆大票粉丝。

照片中，木村拓哉伸手挤工藤静香的小脸，女方则俏皮嘟着嘴，双方脸上都挂着幸福笑容，而他打破过往做法罕见放闪的举动，也显见小俩口结婚多年感情依旧甜蜜如初。

据悉，夫妻两多年以来低调的原因与经纪公司的管理有关。日本「杰尼斯事务所」是以培育男偶像闻名的经纪公司，过去对于旗下艺人的肖像权，一直有着极为严格的管理方式，直到2018年1月底才正式解禁，宣布可以在网路上「刊登杰尼斯艺人新闻照片」。

新闻来源： ETtoday