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（吉隆坡24日讯） 土著团结党宣布退出希望联盟！

该党主席丹斯里慕尤丁今日（24）发表文告指出，土团党在昨日的会议已议决，退出希盟！

他说，所有土团党的国会议员也将退出希盟，且已经签署法定声明，继续支持敦马哈迪出任首相。

他指出，这是根据最新的政治局势以及国家的未来所作出的决定。

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此外，人民公正党开除该党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里和副主席祖莱达！该党通讯主任法米今日在其推特上作出上述宣布。他也撰文说：“恭喜，这是准确的决定。”

新闻来源: 東方網 & 東方網