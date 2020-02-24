生活 Lifestyle新闻 NewsUncategorized 结党宣布退出希盟！ by Vicky 丽盈 24 February 2020 written by Vicky 丽盈 24 February 2020 Advertisement （吉隆坡24日讯） 土著团结党宣布退出希望联盟！ 该党主席丹斯里慕尤丁今日（24）发表文告指出，土团党在昨日的会议已议决，退出希盟！ 他说，所有土团党的国会议员也将退出希盟，且已经签署法定声明，继续支持敦马哈迪出任首相。 他指出，这是根据最新的政治局势以及国家的未来所作出的决定。 Advertisement 此外，人民公正党开除该党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里和副主席祖莱达！该党通讯主任法米今日在其推特上作出上述宣布。他也撰文说：“恭喜，这是准确的决定。” 新闻来源: 東方網 & 東方網 Advertisement Lifestylenews 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 首相敦马正式宣布辞职！ next post 阿兹敏与10国会议员退党 成为独立议员 You may also like 敦马受委任为过渡首相！继续负责管理国家，至直委任新首相和新内阁的组成。 24 February 2020 行动党全力支持敦马继续任相 24 February 2020 阿兹敏与10国会议员退党 成为独立议员 24 February 2020 首相敦马正式宣布辞职！ 24 February 2020 探病5分钟遭感染只因一个动作！武汉女子11招防疫贴身照顾确诊母亲！ 24 February 2020 姜gary224生日 儿子小好抱吉他忘我自弹自唱庆生 24 February 2020 【防疫病毒最佳对策!】大马推出『即时地图』让你查询 口罩 &清洁液存货, 不用白跑一趟! 23 February 2020 【在家也可以瘦！】 减肥健身必下载的「居家运动APP」 23 February 2020 拍照姿势GET！SUPERMARKET这样拍 22 February 2020 自己装修 VS 专业团队改造：哪个更省钱省力？破解你对室内设计的迷思！ 22 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.