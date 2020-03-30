经多日抢救仍回天乏术，70岁日本喜剧天王志村健因新冠肺炎病逝！

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新冠肺炎在全球蔓延，艺人也不能幸免。据日本媒体《NHK》报导，日本资深艺人志村健29日晚间在东京医院病逝，享年70岁。据悉，志村健3月17日开始出现症状，20日因身体不适、呼吸困难被送入院，25日被确诊罹患新冠肺炎，昨天传出不治病逝的消息。他在住院时就已经是重症病患，甚至必须装上叶克膜，也就是人工心肺装置，以及进行插管治疗。无奈经多日的急救后，还是回天乏术，在日本演艺圈投下一颗震撼弹。

日本网友得知消息后相当震惊，纷纷在社交媒体上表达哀悼之意：“志村健先生走了…看了新闻实在太震惊了”、“志村健先生过世了…我真的很喜欢志村动物园啊…真的好难过，到底还有多少生命要因为新冠肺炎而离去，真的太难过了”、“从小就在看《志村大爆笑》，所以真的有一种失去爷爷的感觉…好伤心”。

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据悉，志村健从发病到送院期间都待在家里，感染新冠肺炎的源头不明，曾与他有过密切接触的人都必须居家隔离。志村健长期吸烟喝酒，最高一天可以抽到60根烟，也曾经从傍晚喝酒喝到隔天早上6点。他曾在2016年因肺炎高烧入院，被医生警告不可以在抽烟，之后他决定戒烟。2018年他经检验，肝脏也出现毛病，无奈即便健康状况不佳，也无法让他放弃夜生活，早前曾被媒体拍到现身麻布十番街，身边还有辣妹陪伴，边玩边喝。因此，外界猜测他如此的伤身的生活状态，是导致他确诊后状况如此严重的因素之一。

（新闻来源：ETtoday）