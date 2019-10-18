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经典荧幕CP再现！古天乐、宣萱《犯罪现场》重聚！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
经典荧幕CP再现！古天乐、宣萱《犯罪现场》重聚！
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古天乐今年真的有很多电影，继《扫毒2》《反贪风暴》之后，又带来了《犯罪现场》！这一部由冯志强执导的犯罪电影，卡司包括古天乐张继聪宣萱颜卓灵姜皓文等演员。

电影以一场凶杀案开场，并开始一连串的追查，男主角古天乐饰演的汪新元成为头号通缉犯，但是随着调查深入展开，发现案件真相并没有想象中简单。

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古天乐宣萱这一对荧幕CP继《寻秦记》之后，相隔多年再度合作，相信很多人都非常期待他们的演出。两人依然默契十足，在拍戏间歇相互探讨剧本，擦出精彩火花。

10月17日已经在全马上映啦！

照片视频摘自网络

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