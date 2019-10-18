娱乐 Entertainment明星 Celebrity 经典荧幕CP再现！古天乐、宣萱《犯罪现场》重聚！ by Bryan 帝琰 18 October 2019 written by Bryan 帝琰 18 October 2019 Advertisement 古天乐今年真的有很多电影，继《扫毒2》、《反贪风暴》之后，又带来了《犯罪现场》！这一部由冯志强执导的犯罪电影，卡司包括古天乐、张继聪、宣萱、颜卓灵、姜皓文等演员。 电影以一场凶杀案开场，并开始一连串的追查，男主角古天乐饰演的汪新元成为头号通缉犯，但是随着调查深入展开，发现案件真相并没有想象中简单。 Advertisement 古天乐和宣萱这一对荧幕CP继《寻秦记》之后，相隔多年再度合作，相信很多人都非常期待他们的演出。两人依然默契十足，在拍戏间歇相互探讨剧本，擦出精彩火花。 10月17日已经在全马上映啦！ 照片视频摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 2019亚洲影艺创意大奖， 《守百年之约》横扫马来西亚3奖项 next post BTS防弹少年团和歌手 Lauv 的歌曲MV《Make It Right》今天公开！ You may also like 2019亚洲影艺创意大奖， 《守百年之约》横扫马来西亚3奖项 18 October 2019 致敬登山英雄！《攀登者》全马上映啦！ 18 October 2019 迪丽热巴27年来没去过酒吧 网友晒证据却笑翻全网 18 October 2019 泰国翻拍《流星花园》2021见！ 18 October 2019 宋茜忍无可忍 开炮酸民 18 October 2019 回归了！金秀贤获邀出演新剧！ 17 October 2019 Angelina Jolie再次气场全开！《 Maleficent 2》全马上映！ 17 October 2019 奥斯卡公布最佳动画长片的初选名单！《哪吒》、《天气之子》、《Toy Story 4》等动画片都有入围！ 17 October 2019 周杰伦身材肿一圈 应是奶茶惹的祸 17 October 2019 杨幂新造型被酸显老 17 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.