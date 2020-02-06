细数Joker的渣男行为！Harley消失了一年，生了女儿他都不知道！

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众所期待的《Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn》将在今年2月6日正式上映，不少人都期待可以在这部电影中见到Harley的更多表现，也非常期待想知道她与Joker到底是怎么一回事。熟悉漫画或者动画的朋友必定知道其实Joker对Harley非常地不好，简单来说Joker眼里除了装得下Batman之外，就装不下他人。在这里，小编就来为大家细数Joker在动画里和漫画里对Harley最渣的几个行动吧！

消失了一年也没注意到她离开！

无论是在书本里还是荧幕上，Harley对Joker的爱无可置疑。在《Injustice: Gods Among Us Year 2》漫画里，Harley对Black Canary的怀孕而感到惊讶，并对她坦白指出，说她与Joker之间有个女儿 Lucy Quinzel，并目前由她的姐姐/妹妹Delia Quinzel 收养中。在相关章节里，Harley一脸苦涩对Black Canary说，Joker其实并不知道他们两人之间有个孩子，因为Joker的“事业”对他来说太过于重要，而她不认为Joker会允许Lucy的存在。为此，她离开并消失了一年，当她回到Joker的身边时，Joker并没有询问她去了哪里，似乎都貌似没发现她消失了许久。不得不说，这真的是渣到不行了，Harley消失了一年他都没发现？！也太够力了。

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看起来像Harley的尸体堆

如果你觉得以上的行动不够渣的话，那么接下来这或许会让你傻眼。虽然Joker对Harley确实有意思，但就如Harley说的，Joker的事业对他来说，太过于重要。所以当Joker发现他把关注力放在Harley身上时，他就进行“纠正”行为。拿其中一次来说好了，他把Harley拖入牢房里，并把她拴在墙上，再用火炬光照在旁边的尸体上，而那些尸体上身穿标志性的红蓝色服装，如同Harley。根据粉丝的猜测，这些尸体应该是他随手找来的尸体，并把他们塑造成Harley的模样。有没有很恶心？

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