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纽约进入紧急状态！Vogue母公司、联合国纽约总部等出现新冠肺炎病例已暂时关闭

by One FM
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纽约进入紧急状态！Vogue母公司、联合国纽约总部等出现新冠肺炎病例已暂时关闭
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3月12日下午，纽约市市长德布拉西奥宣布纽约市进入紧急状态。目前纽约市新冠肺炎确诊病例从周三的42例增至95例，29人处于强制隔离状态，1784人自愿隔离。他悲观预测下周纽约市确诊病例数字可能会突破1000人。

而联合国纽约总部出现首例新冠肺炎确诊病例，患者为菲律宾驻联合国代表团的工作人员。该消息人士还表示，确诊患者上一次出现在联合国总部是3月9日，从当日12时50分至13时20分，大约停留了30分钟，但当时她并未出现症状。据悉，菲律宾驻联合国代表团已经处于封锁状态，所有成员被要求进行自我检疫，并在出现症状时及时就医。而联合国国际学校UNIS也有一位老师确诊，目前该校已暂时关闭。

另外，Vogue母公司的办公室证实一位工作人员已经产生感染新冠病毒症状。目前该集团已暂时关闭纽约总部，对办公区域进行深度清洁和消毒，并建议员工3月底前在家办公。

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目前，美国已有至少1100人感染了新冠肺炎，其中华盛顿州和纽约州的确诊病例最多。美国目前已有超过20个州宣布进入紧急状态。特朗普总统发推文表示有信心战胜疫情。他在推特上写道：“美国是世界上最伟大的国家。我们有最好的科学家、医生、护士和卫生保健专业人员。他们是了不起的人，他们每天一起做着非凡的事情。我们正在共同制定一项政策，预防、检测、治疗以及开发新冠疫苗，从而挽救美国和全世界的生命。美国能搞定。”

 

新闻摘自：新浪娱乐 & 新浪娱乐

照片摘自网路

 

 

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