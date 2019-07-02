纷争再升级！Taylor Swifts点赞Bieber背叛Selena文章

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29岁流行小天后Taylor Swift 与Justin Bieber经纪人Scooter Braun日前爆出版权纷争，Bieber跳出来回应后，纷争跟着升级。今日，外媒再爆料，Taylor Swift在公开炮轰后，点赞了很多粉丝对Bieber和Braun存在问题的讨论，其中，更点赞了一篇Bieber背叛了Taylor好闺蜜Selena Gomez的文章，让纷争再度升级！

据悉，该位博主发表了文章，表示：“‘没有就我们的分歧、伤害或挫折进行沟通’，你背叛了她最好的朋友，还公开支持用色情手段报复她的人，她要怎么做，请你喝茶吗？快滚吧。” 此发文在Taylor的主页获赞数极高。粉丝认为Taylor的点赞行为，是在间接正式Bieber背叛Selena的事实。

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Bieber昨日发文回应后，虽然Taylor并无再回应的动作，但是她的超模好姐妹Cara Delevingne立刻跳出来为她抱不平，并呛声Bieber：“我想你连什么是道歉都不知道吧，Taylor Swift谈论的问题，绝对不是一张照片那么简单。正如你所说的，你们都好几年没说话了，代表你根本不了解情况，而我却了如指掌。别强出头了，好好学一课吧！我们应该同属一队，就这样吧。”

这样看来，不管孰是孰非，版权的纷争暂时无法告一段落。

（新闻整理：新浪娱乐）