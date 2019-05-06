粉丝发力！《Avengers：Endgame》荣登史上票房第二！

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《复仇者联盟4》(Avengers: Endgame）自4月24日上映之后，在全球都掀起的热潮，当中许多演员的人气也再度红不让。截至目前，《Avengers：Endgame》在全球票房估计高达21.88亿美元，已经超越了经典电影《Titanic》在1997年所创下的21.77亿美元，成为全球电影史上票房第二高的电影，当然这是在没有考虑到通货膨胀的情况之下，所得到的结果。

值得一提的是，《Avengers：Endgame》只花了短短11天就突破20意美元的票房纪录，距离神片《Avatar》只剩下不到7亿美元的差距，预料登上全球票房冠军宝座指日可待。

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另一方面，Disney自家的串流影音平台“Disney+”即将在今年11月12日在美国正式上线，和Netflix来个正面对抗。Disney计划拍摄还没有自己独立电影的漫威角色影集，包括绯红女巫Wanda、猎鹰Falcon和酷寒战士Winter Soldier、洛基Loki以及鹰眼Hawkeye。

《Avengers：Infinity War》和《Avengers：Endgame》的两位编剧在受访时，透露Loki、Wanda和Vision的独立影集故事会发生在《Avengers：Endgame》之后。由于Loki和Vision在《Avengers：Infinity War》已经被杀死，因此有很多网友十分好奇接下来的故事将会如何展开，有人猜测这两部影集很有可能是要拍摄平行宇宙的故事。毕竟在《Avengers：Endgame》，众人穿越回到2012年的时候，Loki趁势逃脱，或许这就是剧情的主要脉络。

资料来源：ettoday

所有照片皆摘自网络