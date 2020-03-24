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管制令期间，怡保某家庭在家门前开生日party，还请邻居一起庆祝！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
管制令期间，怡保某家庭在家门前开生日party，还请邻居一起庆祝！
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配合抗疫行动而展开的行动管制令已经实行多日，可是很多人就是那么铁齿，更是讲不听！

根据星洲网报道，怡保巴占一户人家在家门前举办生日会，甚至邀请邻居一起庆祝；警方接获投报上门劝说后，这户家庭便赶紧结束派对。

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完整内容，请点击这里

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