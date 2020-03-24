生活 Lifestyle 管制令期间，怡保某家庭在家门前开生日party，还请邻居一起庆祝！ by Vicky 丽盈 24 March 2020 written by Vicky 丽盈 24 March 2020 Advertisement 配合抗疫行动而展开的行动管制令已经实行多日，可是很多人就是那么铁齿，更是讲不听！ 根据星洲网报道，怡保巴占一户人家在家门前举办生日会，甚至邀请邻居一起庆祝；警方接获投报上门劝说后，这户家庭便赶紧结束派对。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post sweet爆！萧正楠43岁生日 老婆黄翠如奉旨放闪 next post 【丧失人性の色情暴力】韩国「N号房事件」超惊悚！至少74名少女沦遭性虐待！ You may also like 国际奥委会资深委员透露，东京奥运会将延至2021年举行。 24 March 2020 【新闻资讯】政府4大应急措施对抗疫情，减缓人民负担 24 March 2020 超过2万件！中国再捐赠医疗物资给我国卫生部！ 24 March 2020 【丧失人性の色情暴力】韩国「N号房事件」超惊悚！至少74名少女沦遭性虐待！ 24 March 2020 慕尤丁宣布EPF第二账户 开放每月提500令吉 为期1年 23 March 2020 行动管制令不只限于陆路~海上行动也不可以！ 23 March 2020 槟城没有“封桥”！只需出示证明，即可顺利通关上桥~ 23 March 2020 【新加坡宣布单向封国😱】从3月22日晚上起，禁止所有游客入境或转机！ 23 March 2020 【长途巴士又一单确诊病例!!】卫生部紧急寻找乘搭Bas Ekspress Jasmine的旅客！ 23 March 2020 【全球大流行】来自前线女医生的哭诉（请认真看完） 23 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.