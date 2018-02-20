简单了解大马选举 – 国会议席和州议席

国会议席 和 州议席

– 每五年必须举行联邦层级及州层级改选

– 联邦层级选举是为了产生马来西亚下议院成员（国会议员），马来西亚首相是由马来西亚下议院以间接选举的方式选举出来的，通常为最大党党魁。

– 州层级选举则产生马来西亚州立法议会成员（州议员），马来西亚州政府首长-州务大臣/首席部长是由州立法议会以间接选举的方式选举出来的，通常是由州立法议会政党领袖担任。

联邦层级选举（国会议席）

马来西亚国会分为上议院和下议院，上议院共有70名上议员，其中的26名上议员是由13州的州议会间接选举产生，另外的44名上议员则由联邦政府向最高元首推荐任命。上议员的任期不受下议院选举影响，即使下议院解散，上议员的任期依旧持续。70位上议员任期为三年，可多担任两任。

马来西亚下议院，也就是国会议员，是通过人民选举选出来的。马来西亚国会下议院议员的选举制度是单一选区相对多数制，而在下议院取得相对多数席位的政党得以组成马来西亚联邦政府。合格选民可投选出222名下议院议员，任期最长五年，大选可提前舉行

按照马来西亚选举法令的规定，国会在解散后分别必须在两个月内在西马（马来半岛）进行选举及三个月内在东马（沙巴及砂拉越）进行选举。

2018 热门首相人选：

国民阵线主席 – 首相纳吉

希望联盟名誉主席 – 马哈迪

伊斯兰党主席 – 哈迪阿旺

州层级选举（州议席）

在州层级选举，合格选民透过选举选出州立法议会议员。各州在州立法议会席位不一，最多席位的州立法议会是砂拉越州立法议会，最少席位的州立法议会则是玻璃市州立法议会。选出马来西亚州立法议会议员的选举制度与马来西亚国会选举相同，都是单一选区相对多数制。州立法议会的选区一般上小于国会议席。在州立法议会取得相对多数席位的政党将组成州行政议会（州政府）。

一般而言，各州州立法议会选举的时间与全国大选选举时间相同，但各州可以自行决定什麽时候举行州立法议会的选举。2018年的大选，共有12个州的州议会同步举行选举，只有砂拉越州除外，因为砂拉越州议会已在2016年举行选举，任期到2021年才届满。

上一届（第十三届）州议席数量，包括2016年砂拉越在选举中所产生的州议席共有587席，其中最多席位的州立法议会砂拉越州议席占了82席，最少席位的州立法议会玻璃市州议席占15席。

另外，

如果你看着这片文章，请你点击 http://daftarj.spr.gov.my/ 查看你的选民资料，也顺便帮已故亲人查询，若后者依然为有效选民，请立即告知选举委员会。

选举委员会官方网站： http://www.spr.gov.my/

图片来源：网络

编辑：淑婷