等了27年！电影《倚天屠龙记》8角色造型公开 全是老戏骨却被批老

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香港制片人王晶1993年编导电影《倚天屠龙记之魔教教主》轰动一时，由李连杰扮演张无忌，张敏演赵敏，邱淑贞扮演小昭，强大选角成就经典。该片时隔27年要开拍续集电影，选角7日正式公开，引发网友热烈讨论。

电影经过27年重新选角，香港组阵容确定由林峯扮演「张无忌」、文咏珊扮演「赵敏」、古天乐扮演「张翠山」。

甄子丹扮演「张三丰」。

方中信演「杨逍」、黄浩然演「青翼蝠王」。

骆应钧演「白眉鹰王」。

刘浩龙扮演「宋青书」、徐锦江演「金毛狮王」、梁琤演「灭绝师太」、郭政鸿演「苦头陀」，所有人皆是港剧人气演员，更有影坛重量级大咖。

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有关中国演员阵容，包括邱意浓扮演「周芷若」、陈紫函扮演「紫衫龙王」、朱晨丽扮演「殷素素」，最后还有一关键角色「小昭」则持续保密中。

其中王晶电影中独创的「华山二老」，片中专门来恶搞，嘴上说对付明教，其实是洗劫财物，外袍披上白布印有红色十字，当年由田启文、邹义训演出的角色，时隔27年，再次找来了田启文出演。

由于邱淑贞版小昭深植人心，目前选角仍然保密中，中国网站早前传出这个角色将由迪丽热巴演出，掀起一阵骚动。王晶随后删除演员定装照，发文辟谣「绝对不是迪丽热巴」。他还透露「新版会比93版更暗黑」，令众人相当好奇。

中国网友对续集电影选角讨论热烈，有人形容「港味十足，就是年龄稍微大了点」、「林峯这么大年纪只适合演少林寺的方丈」、「中老年版吗」、「大龄版倚天屠龙记，都是老戏骨」。其中有人质疑「史上最老张无忌？」

对此王晶火速留言：「那肯定是吴启华。」据悉，吴启华37岁时主演2001年版《倚天屠龙记》。

新闻来源: ETtoday