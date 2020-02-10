第92届奥斯卡红毯看点

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美国影艺学院于大马时间今（10日）早上举办奥斯卡颁奖典礼，今年是连续第2年没有主持人，不过担任颁奖引言人的卡司华丽，包括Gal Gadot、Natalie Portman、Mark Ruffalo、George MacKay、「甜茶」Timothée Chalamet、Zazie Beetz 等等，以及去年影帝后Rami Malek、Olivia Colman 等人。此外，本届的奥斯卡红毯也是看点十足。

其中，好莱坞导演Spike Lee身穿24号紫色西装出席，哀悼已故球星Kobe Bryant。

美国LGBT人气影集《艳放80》（Pose）主演之一的Billy Porter继去年在奥斯卡颁奖典礼以「黑色天鹅绒长礼服」现身受到关注后，他今年再以更高调的无袖金箔羽毛上衣，搭配咖啡色系的花长裙走上红毯，犹如充满自信的金色太阳神走上红毯。他说。这套礼服的灵感是来自伦敦王室宫殿「肯辛顿宫」（Kensington Palace），象征「众神来的使者」。

52岁萝Laura Dern以《婚姻故事》犀利女律师一角，角逐奥斯卡最佳女配角。她今天带着演员妈妈Diane Ladd一起走红毯，以怪异「胸罩外穿」的造型现身，黑色内衣之下悬挂着流苏，被讥讽「像个很生动的蛋糕」。

此外，Billie Eilish在22岁亲哥哥FinneasO’Connell的陪伴下低调现身出席了第92届奥斯卡颁奖典礼，有别于其他女星穿高跟鞋现身正式场合，她选择穿布鞋。照片中，可以看到Billie Eilish顶着黑绿双发色，发尾系上长缎带，身穿米白色裤装，除了金银色双项链，她还戴上浮夸的耳环和戒指及做了超长的黑指甲，相当符合她的搞怪气质。

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曾在金球奖担任「最佳导演」颁奖时，以一句「以下是『全男性』入围者…」diss台下导演的奥斯卡影后Natalie Portman今年以深V透视装，搭配黑色西装外套走上红毯，造型不仅性感，还别有用心，她在衣服上写了今年没有入围的女导演名字。

Scarlett Johansson双提名第92届奥斯卡最佳女主角、女配角，今日她和未婚夫Colin Jost 甜蜜走红毯，Scarlett Johansson以镂空银色礼服性感现身，傲人双峰呼之欲出，好身材几乎快包不住啦~

Brie Larson以一身裸色系礼服现身，除了胸前深V开一整排，Brie Larson也大方露背，造型相当火辣。

歌手Janelle Monae也难得暂停手边的音乐工作，大胆拾起演员的新身分，以一身银色长裙走上本届奥斯卡红毯。

在第92届奥斯卡中入围最佳影片等奖项的《寄生上流》剧组也一起登上红毯，其中在剧中饰演宋康昊妻子的张慧珍，换上香槟色礼服后，雪白肌肤衬托出她的优雅气质，与剧中造型反差很大。另一名在《寄生上流》中饰演长年生活在地下室的男子，朴明勋也梳起油头，穿上笔挺西装，展现绅士风范。