第92届奥斯卡完整入围名单: 《小丑》11项提名成最大赢家

Advertisement



2020第92届奥斯卡的入围名单已经在昨天晚上正式宣布,电影《小丑》入围了最佳影片等11项奖项,成为本届奥斯卡的最大赢家,更是DC影史首部入围最佳影片的电影。

除了《小丑》,《从前,有个好莱坞》、《爱尔兰人》和《1917》也都入围最佳影片等10个奖项位居第二。同样提名这个奖项的还有包括了韩国电影《寄生上流》,这部电影入围了最佳影片、导演、国际电影等6项大奖,成为史上第一部入围最佳影片的韩国电影。值得一提的是,《寄生上流》的导演奉俊昊入围了最佳导演、最佳原创剧本,打破韩国影史多项纪录之余,更成为了继李安导演的《卧虎藏龙》后,第二个同时提名最佳影片、最佳导演和最佳国际电影三项大奖的亚洲导演。

今年「最佳外语片」改名「最佳国际电影」,除了《寄生上流》以外,还有西班牙慾望大师阿莫多瓦《痛苦与荣耀》(Pain and Glory)、法国片《悲惨世界》(Les Misérables)、波兰片《另类神父代理人》(Corpus Christi)以及北马其顿片《大地密语》(Honeyland)。

本届奥斯卡最令人意外的是,《冰雪奇缘2》并没有入围最佳动画电影,而入围的则是刚在金球奖拿下最佳动画片的《大冒险家》,《玩具总动员4》、《驯龙高手3》以及两部Netflix动画电影《隻手探险》和《克劳斯:圣诞节的秘密》。

奥斯卡完整入围名单:

【最佳影片】

《赛道狂人》(Ford v Ferrari)

《爱尔兰人》(The Irishman)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《小丑》(Joker)

《她们》(Little Women)

《婚姻故事》(Marriage Story)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

《寄生上流》(Parasite)

【最佳导演】

马丁史柯西斯(Martin Scorsese)/《爱尔兰人》(The Irishman)

陶德菲利普斯/《小丑》(Joker)

山姆曼德斯(Sam Mendes)/《1917》(1917)

昆丁塔伦提诺(Quentin Tarantino)/《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

奉俊昊(Bong Joon Ho)/《寄生上流》(Parasite)

【最佳男主角】

安东尼奥班德拉斯(Antonio Banderas)/《痛苦与荣耀》(Pain and Glory)

李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)/《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

亚当崔佛(Adam Driver)/《婚姻故事》(Marriage Story)

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)/《小丑》(Joker)

强那森布莱斯(Jonathan Pryce)/《教宗的承继》(The Two Popes)

【最佳女主角】

辛西娅艾利沃(Cynthia Erivo)/《海芮》(暂译,Harriet)

史嘉蕾乔韩森(Scarlett Johansson)/《婚姻故事》(Marriage Story)

瑟夏罗南(Saoirse Ronan)/《她们》(Little Women)

莎莉赛隆(Charlize Theron)/《重磅腥闻》(Bombshell)

芮妮齐薇格(Renée Zellweger)/《茱蒂》(Judy)

【最佳男配角】

汤姆汉克斯(Tom Hanks)/知音时间(A Beautiful Day in the Neighborhood)

安东尼霍普金斯(Anthony Hopkins)/《教宗的承继》(The Two Popes)

艾尔帕西诺(Al Pacino) /《爱尔兰人》(The Irishman)

乔派西(Joe Pesci)/《爱尔兰人》(The Irishman)

布莱德彼特(Brad Pitt)/《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

【最佳女配角】

凯西贝兹(Kathy Bates) /《李察朱威尔事件》(Richard Jewell)

萝拉邓恩(Laura Dern)/《婚姻故事》(Marriage Story)

史嘉蕾乔韩森(Scarlett Johansson)/《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

玛格罗比(Margot Robbie)/《重磅腥闻》(Bombshell)

弗洛伦斯佩治(Florence Pugh)/《她们》(Little Women)

Advertisement



【最佳原着剧本】

《锋迴路转》(Knives Out)

《婚姻故事》(Marriage Story)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

《寄生上流》(Parasite)

【最佳改编剧本】

《爱尔兰人》(The Irishman)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《小丑》(Joker)

《她们》(Little Women)

《教宗的承继》(The Two Popes)

【最佳摄影】

《爱尔兰人》(The Irishman)

《小丑》(Joker)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

《灯塔》(The Lighthouse)

【最佳剪辑】

《赛道狂人》(Ford v Ferrari)

《爱尔兰人》(The Irishman)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《小丑》(Joker)

《寄生上流》(Parasite)

【最佳服装设计】

《爱尔兰人》(The Irishman)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《小丑》(Joker)

《她们》(Little Women)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

【最佳梳化】

《重磅腥闻》(Bombshell)

《小丑》(Joker)

《茱蒂》(Judy)

《黑魔女2》(Maleficent: Mistress of Evil)

《1917》(1917)

【最佳美术设计】

《爱尔兰人》(The Irishman)

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

《寄生上流》(Parasite)

【最佳声音剪辑】

《赛道狂人》(Ford v Ferrari)

《小丑》(Joker)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

《Star Wars:天行者的崛起》(Star Wars: Rise of Skywalker)

【最佳混音】

《星际救援》(Ad Astra)

《赛道狂人》(Ford v Ferrari)

《小丑》(Joker)

《1917》(1917)

《从前,有个好莱坞》(Once Upon a Time in Hollywood)

【最佳视觉特效】

《复仇者联盟:终局之战》(Avengers: Endgame)

《爱尔兰人》(The Irishman)

《狮子王》(Lion King)

《1917》(1917)

《Star Wars:天行者的崛起》(Star Wars: Rise of Skywalker)

【最佳原创电影音乐】

《小丑》(Joker)

《她们》(Little Women)

《婚姻故事》(Marriage Story)

《1917》(1917)

《Star Wars:天行者的崛起》(Star Wars: Rise of Skywalker)

【最佳原创电影歌曲】

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” /《玩具总动员4》(Toy Story 4)

(I’m Gonna) Love Me Again/《火箭人》(Rocketman)

I’m Standing With You/《不可能的奇蹟》(Breakthrough)

Into the Unknown/《冰雪奇缘2》(Frozen II)

Stand Up/《海芮》(暂译,Harriet)

【最佳动画】

《驯龙高手3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

《隻手探险》(I Lost My Body)

《克劳斯:圣诞节的秘密》(KLAUS)

《大冒险家》(Missing Link)

《玩具总动员4》(Toy Story 4)



【最佳国际电影】(最佳外语片)

《另类神父代理人》(Corpus Christi)(波兰)

《大地密语》(Honeyland)(北马其顿)

《悲惨世界》(Les Misérables)(法国)

《痛苦与荣耀》(Pain and Glory)(西班牙)

《寄生上流》(Parasite)(南韩)

【最佳纪录片】

《美国工厂》(American Factory)

《亲爱的莎玛》(For Sama)

《大地密语》(Honeyland)

《洞穴》(暂译,The Cave)

《民主的边缘》(暂译,The Edge of Democracy)

【最佳动画短片】

“Daughter”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

【最佳纪录短片】

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

【最佳实景短片】

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbor’s Window”

“Saria”

“A Sister”

新闻来源: ETtoday