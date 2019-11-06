童颜CP又发糖！李现发文为杨紫庆生 晒杨紫熟睡照引粉丝们高喊：这样真的好吗？

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因出演电视剧《亲爱的，热爱的》的男主李现，因和杨紫俩人的童颜CP指数超高，进而成为好友的两人，分别都在对方的生日送上祝福。11月6日是杨紫的27岁生日，现男友特别在微博为她庆生：“生日快乐，诸事顺遂～！”，同时晒出了两人拍摄电视剧时的照片。照片中，杨紫身着粉色卫衣在副驾驶熟睡，引来粉丝们留言：“男友po女友丑照，这样真的好吗？”，看来俩人关系真的非常好呀！

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过去10月19日李现生日时，杨紫也特别在微博献上祝福。你比较喜欢唯美型的同框，还是这类“出卖型“的合照呢？

资料来源：新浪娱乐