娱乐 Entertainment明星 Celebrity 童颜CP又发糖！李现发文为杨紫庆生 晒杨紫熟睡照引粉丝们高喊：这样真的好吗？ by Tofu 6 November 2019 written by Tofu 6 November 2019 Advertisement 因出演电视剧《亲爱的，热爱的》的男主李现，因和杨紫俩人的童颜CP指数超高，进而成为好友的两人，分别都在对方的生日送上祝福。11月6日是杨紫的27岁生日，现男友特别在微博为她庆生：“生日快乐，诸事顺遂～！”，同时晒出了两人拍摄电视剧时的照片。照片中，杨紫身着粉色卫衣在副驾驶熟睡，引来粉丝们留言：“男友po女友丑照，这样真的好吗？”，看来俩人关系真的非常好呀！ Advertisement 过去10月19日李现生日时，杨紫也特别在微博献上祝福。你比较喜欢唯美型的同框，还是这类“出卖型“的合照呢？ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 1 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 大马人旅游时会做的10件事 next post 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ You may also like 李洪基打卡啦！入伍后首次晒自拍 军装帅气亮相 6 November 2019 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ 6 November 2019 今天是胡杏儿40岁生日！一众胡说八道会闺蜜为她庆生！ 6 November 2019 天王周杰伦夫妇排场大！8名保镳随行！ 6 November 2019 《余生，请多指教》导演官宣杀青！粉丝敲碗：跪求尽快上线 6 November 2019 《PRODUCE X 101》制作人曾经多次受贿 还试图毁灭证据！ 6 November 2019 Keanu Reeves单身将近20年之后~终于脱单了！ 5 November 2019 南朋友来啦！《暗恋橘生淮南》释出甜蜜片花 胡一天帅气亮相 5 November 2019 潘玮柏明年314与大马粉丝共度白色情人节！ 11月8日中午12点开票 5 November 2019 部分工作人员可能被捕！Mnet对《PRODUCE X 101》造假风波致歉！ 5 November 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.