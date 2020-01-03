章子怡甜晒照片 官宣元旦平安生子：2020年1月1日，我们的生命中多了一个他

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章子怡1月3日在微博晒出一家人和宝宝的照片，宣布元旦平安生子的消息，“2020年1月1日，我们的生命中多了一个他，从此我们的世界又多了一份幸福的牵挂！这是上天赐予我们的最美新年礼物，感恩！”。去年10月28日，章子怡在东京国际电影节官宣怀二胎喜讯，恭喜！

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资料来源：新浪娱乐