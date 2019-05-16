穿宽松衣被问是否怀孕 奚梦瑶：你们开心就好！

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赌王何鸿燊四房儿子何猷君日前向超模女友奚梦瑶求婚成功，虽然奚梦瑶将嫁入豪门，但她仍努力工作。有传求婚当天「孕味浓」的奚梦瑶，昨晚朴素打扮现身尼斯机场，为现身康城影展红地毡作准备，奚梦瑶戴了墨镜﹑身穿阔身衫示人，她大方接受访问，又谓未婚夫猷君此行未有同行，她说：「这是工作！」问到肚凸凸疑似有喜一事，奚梦瑶只说：「你们怎么想的，你们开心就好。」

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资料来源：明报

日期：2019年5月16日