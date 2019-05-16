主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 穿宽松衣被问是否怀孕 奚梦瑶：你们开心就好！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

穿宽松衣被问是否怀孕 奚梦瑶：你们开心就好！

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
穿宽松衣被问是否怀孕 奚梦瑶：你们开心就好！
Advertisement

赌王何鸿燊四房儿子何猷君日前向超模女友奚梦瑶求婚成功，虽然奚梦瑶将嫁入豪门，但她仍努力工作。有传求婚当天「孕味浓」的奚梦瑶，昨晚朴素打扮现身尼斯机场，为现身康城影展红地毡作准备，奚梦瑶戴了墨镜﹑身穿阔身衫示人，她大方接受访问，又谓未婚夫猷君此行未有同行，她说：「这是工作！」问到肚凸凸疑似有喜一事，奚梦瑶只说：「你们怎么想的，你们开心就好。」

Advertisement

资料来源：明报

日期：2019年5月16日

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

爆款韩剧《监狱医生》完美落幕！

2PM泽演正式退伍 「玉式跳」像粉丝们报到！

《我要准时下班》金句连连，绝对让你感同身受

日本最讨厌的女星排行榜

金曲30大赢家 蔡依林、林忆莲入围「7大奖」！

不要胶下去！60艺人支持环保 梁咏琪以身作则教女儿环保

《请回答1988》中国即将翻拍 一起《相约九八》？

反转！警方拘留胜利遭法庭驳回！

「天菜男神」张孝全的老婆究竟是谁？

《Maleficent》第二集！遭黄蜂女呛 黑魔女傻眼

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More