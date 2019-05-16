娱乐 Entertainment明星 Celebrity 穿宽松衣被问是否怀孕 奚梦瑶：你们开心就好！ by Gigi 蕙绮 16 May 2019 written by Gigi 蕙绮 16 May 2019 Advertisement 赌王何鸿燊四房儿子何猷君日前向超模女友奚梦瑶求婚成功，虽然奚梦瑶将嫁入豪门，但她仍努力工作。有传求婚当天「孕味浓」的奚梦瑶，昨晚朴素打扮现身尼斯机场，为现身康城影展红地毡作准备，奚梦瑶戴了墨镜﹑身穿阔身衫示人，她大方接受访问，又谓未婚夫猷君此行未有同行，她说：「这是工作！」问到肚凸凸疑似有喜一事，奚梦瑶只说：「你们怎么想的，你们开心就好。」 Advertisement 资料来源：明报 日期：2019年5月16日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 爆款韩剧《监狱医生》完美落幕！ next post 抱病上阵+历经地震！李幸倪艰辛拍16小时MV You may also like 爆款韩剧《监狱医生》完美落幕！ 16 May 2019 2PM泽演正式退伍 「玉式跳」像粉丝们报到！ 16 May 2019 《我要准时下班》金句连连，绝对让你感同身受 16 May 2019 日本最讨厌的女星排行榜 16 May 2019 金曲30大赢家 蔡依林、林忆莲入围「7大奖」！ 15 May 2019 不要胶下去！60艺人支持环保 梁咏琪以身作则教女儿环保 15 May 2019 《请回答1988》中国即将翻拍 一起《相约九八》？ 15 May 2019 反转！警方拘留胜利遭法庭驳回！ 15 May 2019 「天菜男神」张孝全的老婆究竟是谁？ 15 May 2019 《Maleficent》第二集！遭黄蜂女呛 黑魔女傻眼 14 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.