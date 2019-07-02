秋雨夫妇婚礼现场曝光！秋瓷炫甜蜜求婚「下辈子要不要也和我结婚」 儿子小啪嗒正面亮相

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「秋雨夫妇」秋瓷炫和于晓光这段跨国恋，不管从结婚前或结婚后，甜蜜举动都闪晒一堆单身狗。于2017年登记结婚，因俩人工作时间忙碌，再加上2018年有了儿子大海“啪嗒”的诞生，在今年5月29日终于举办婚礼，圆了俩夫妻的心愿！

近日，在《同床异梦》节目中曝光秋雨夫妇婚礼现场，尤其秋瓷炫跪地向于晓光甜蜜的求婚告白，更是让老公感动得泪洒现场！秋瓷炫为老公准备了特别惊喜环节，深情向于晓光表白并跪地求婚，“下辈子要不要也和我结婚”？

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还记得我们第一次见面的时候吗？不知道要怎么表现出自己喜欢，一直都对我很好的你，回想起来，你不知道我有多感谢你。没有家人朋友，独自远在他乡，对于孤独地只能忙于工作的我，你是给予我力量的人。于晓光，感谢你来到我的身边，感谢你成为我的至亲，感谢你总是支持我，感谢你总是能让我不孤单、总是能逗我笑，要和你一起走下去的这一生，我觉得实在是短暂，如果可以的话，下辈子我也一定要遇到你。我现在准备向你求婚，下辈子要不要也和我结婚？

婚礼另一个惊喜，莫过于俩人爱的结晶——小啪嗒（大海）的亮相！据悉，小啪嗒的中文名字是于天钧，于2018年6月1日出生。节目中更曝光小啪嗒从几个月时跟着爸爸学叫“妈妈”，到一岁在婚礼上推着学步车的暴风成长，真的是超可爱哒！

资料来源：新浪娱乐