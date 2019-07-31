禹哲爆秘恋小13岁混血嫩妹

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现年34岁的台湾艺人唐禹哲消失在演艺圈许久，不过如今却传出他情定小13岁的混血嫩妹苏小轩，小俩口爱的火热，就连工作都捨不得分离，出行都要黏TT。

《镜周刊》日前接获爆料发现，唐禹哲和现年21岁的苏小轩传出恋情，两人刚交往不到4个月，仍处于蜜月期，从他们各自的IG上不难观察相恋的蛛丝马迹。6月22日时，唐禹哲上传一张在机上的照片，而苏小轩则在隔天也放上机上的自拍照，偷偷为北京之行留下爱的纪念，而媒体也见证了他们从北京爱回台湾。

7月9日下午，媒体再次目击苏小轩和唐禹哲见面，大约下午四点半活动结束，苏小轩上了一辆停在路边的深灰色保时捷休旅车，只见她一上车就露出灿烂笑容，和司机聊得相当开心，但因为窗户反光，暂时无法看清驾驶员身分。在抵达苏小轩家后不久，驾驶员终于下车，就是传说中和苏小轩正在热恋中的唐禹哲，只见他戴着白色口罩，走到附近的7-11上厕所，20分钟后，唐禹哲在车上等苏小轩出现，两人再次乘车离开。

据悉，今年21岁的苏小轩是台美混血，1997年在美国出生，之后回台湾就读国小、国中，2012年，她因缘际会登上高校志封面，广告邀约随之而来，之后因为一支巧克力广告而引起关注。2013年，她参加偶像剧《料理高校生》演出，人气直线上升，更曾获得第4届华剧大赏「最佳潜力新星奖」。不仅如此，长相甜美的她还被冠上「小周慧敏」的封号，甚至曾经让汪东城和唐禹哲两大偶像剧男神陆续拜倒在她石榴裙下。

资料来源：镜周刊 & ETTODAY