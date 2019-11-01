确定！EXO 11月27日推出第6张专辑《OBSESSION》!

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韩国大势男子团体EXO确定将会在11月27日推出第6张专辑《OBSESSION》。

根据SM娱乐公司今天透露，EXO的第6张专辑将收录10首曲风各异的歌曲，预料将会引起热烈的反响。

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据悉，EXO出道至今已经推出5张专辑，每张都突破百万销量大关，而EXO在韩国的唱片总销量更是已经突破1000万张！值得一提的是，《OBSESSION》将在今天开始预售。

资料来源：sina

照片摘自网络