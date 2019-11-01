专辑 Album音乐 Music 确定！EXO 11月27日推出第6张专辑《OBSESSION》! by Bryan 帝琰 1 November 2019 written by Bryan 帝琰 1 November 2019 Advertisement 韩国大势男子团体EXO确定将会在11月27日推出第6张专辑《OBSESSION》。 根据SM娱乐公司今天透露，EXO的第6张专辑将收录10首曲风各异的歌曲，预料将会引起热烈的反响。 Advertisement 据悉，EXO出道至今已经推出5张专辑，每张都突破百万销量大关，而EXO在韩国的唱片总销量更是已经突破1000万张！值得一提的是，《OBSESSION》将在今天开始预售。 资料来源：sina 照片摘自网络 Advertisement music 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 中国综艺出怪招「青年偶像当家教」 next post 「BTS 防弹少年团」5首歌，唱出对社会的关心 You may also like BLACKPINK 《As If It’s Your Last》 MV 观看次数突破7亿人次！！ 31 October 2019 eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN... 31 October 2019 太妍新专辑《Purpose》推出！横扫各大销量榜！ 29 October 2019 周杰伦助阵“前辈”五月天上海演唱会，「周五」组合周五合体，首唱《说好不哭》 26 October 2019 继“光年之外”勇破2亿点击，邓紫棋二度献唱好莱坞钜片主题曲 24 October 2019 黄明志 1231 与歌迷倒数跨年，4896 巡演将登上万人体育馆 23 October 2019 韩国女团MAMAMOO宣布11月回归啦！ 22 October 2019 NU’EST、VAV和 TXT！韩国3男团今天同时回归！ 21 October 2019 IU确定延期发片！亲自发文透露心声~ 21 October 2019 BTS防弹少年团和歌手 Lauv 的歌曲MV《Make It Right》今天公开！ 18 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.