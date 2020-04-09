生活 Lifestyle 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ by Bryan 帝琰 9 April 2020 written by Bryan 帝琰 9 April 2020 Advertisement 根据中国新浪国际的报导，美国有线电视新闻网（CNN）声称，4月8日美国新增新冠肺炎死亡病例1922宗，累计死亡人数已经达到14817人。 Advertisement 报道声称，这是疫情发生以来美国单日新增死亡病例最多的一天。另外，截至8日，美国已确诊超过43.2万例新冠肺炎病例，是全球最多确诊病例的国家。 据悉，单是在8日当天，纽约州州长科莫宣布在过去24小时内有779人死于新冠肺炎病毒，打破了此前一天刚刚出现的最高纪录。 照片摘自网络 新闻摘自：新浪国际 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 爆款！《鬼吹灯》系列网剧《龙岭迷窟》引追看热潮！ next post 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ You may also like 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 学生安全优先考量，学校15日不会开课！ 9 April 2020 【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用 9 April 2020 【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！ 9 April 2020 全球新冠肺炎确诊病例超150万！纽约疑在无人岛埋葬新冠肺炎死者 9 April 2020 约翰逊病情改善：能够起身坐着，与医护人员交谈 9 April 2020 防长宣布，政府将派发2426万个口罩给人民！ 8 April 2020 【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A 8 April 2020 好久不见~封城76天之后，中国武汉终于解封啦！ 8 April 2020 【政府拿Memes来玩!】行走的轿车播放「黑人F4棺材歌」 8 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.