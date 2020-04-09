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破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！
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根据中国新浪国际的报导，美国有线电视新闻网（CNN）声称，4月8日美国新增新冠肺炎死亡病例1922宗，累计死亡人数已经达到14817人。

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报道声称，这是疫情发生以来美国单日新增死亡病例最多的一天。另外，截至8日，美国已确诊超过43.2万例新冠肺炎病例，是全球最多确诊病例的国家。

据悉，单是在8日当天，纽约州州长科莫宣布在过去24小时内有779人死于新冠肺炎病毒，打破了此前一天刚刚出现的最高纪录。

照片摘自网络

新闻摘自：新浪国际

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