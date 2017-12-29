睡眠不足的朋友留意！ 做这个姿势10分钟 = 休息2-3个小时！

一般建议，睡6- 8个小时就能让身体得到充足休息。然而，现代人在加班、应酬和其他忙碌的活动瓜分之下，要睡满8小时实在有点奢侈，即便做到，也不见得隔天醒来就精神饱满。怎么睡都睡不饱是很多人的问题，其实睡眠时间长，不等于休息品质就好。

日本睡眠医学博士坪田聪于著作中指出，一旦睡眠品质不佳，体内的生长荷尔蒙就无法成功修复细胞、消除疲劳，例如100个受损细胞里面，只成功修复或再生其中50个细胞，久而久之不仅会提早老化，生病的风险也会提高。

怎么办？尝试一个瑜伽姿势吧！ 日本Lapure瑜伽中心指导讲师森初世以自身经验指出，现代人生活忙碌，尤其是30～40岁女性想要维持美丽与健康，更要把握仅存的夜晚时间，最有效率地达到放松与休息的目的，摆脱睡眠不足、睡眠品质不佳的困扰。

想要在有限的时间里完全放松，不妨尝试瑜伽姿势「大休息」（SAVASANA，又名「摊尸式」）。森初世表示，只要维持整个人平躺的「大休息」姿势10分钟，就能达到平常休息2- 3小时的效果，是短时间内迅速恢复体力的首选！

森初世也建议，进行「大休息」时要尽量让头部、眼睛、肩膀、指尖等身体各部位放松，同时想像全身不断往下沉，直到紧贴地面。另外，事先将室内灯光调暗，有助于放松心情，也可以准备薄毛毯保暖，避免感冒。

1. 仰躺，双手置于身体两侧，手心朝上，双脚打开与骨盆同宽。

2. 闭上眼、缓缓呼吸，维持10分钟。

森初世认为，进行「大休息」时，最理想的是维持在快要睡着却没有睡着的朦胧状态，但是太舒服而睡着了也没有关系。因为瑜伽「大休息」姿势不仅能消除一整天的疲劳，也有助于进入熟睡状态、增进睡眠品质。

下回觉得睡不饱时，无论是想要短时间恢复精神，或是睡前助眠，都不妨试试这个简单的姿势，短短10分钟就可以睡得健康又美丽。

资料来源：早安健康

日期：29/12/2019