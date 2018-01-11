睡了很长的时间依然疲倦？不要踏入这些误区！

我们大家都能感受到睡眠的重要，如果受睡眠困扰，就会发现自己不能集中、记忆力差、疲惫、思想涣散、烦躁不安等。长期睡眠不足，使引发重病的高危险因素，与高血压、心脏病、中风、糖尿病、肥胖、精神病、脑力衰退甚至儿童发育障碍等有密切关系。

每个人所需要的睡眠时间不同，而且会随着年龄的增长而改变。一般来说，新生儿每天需要睡16-18小时；学前儿童每天需要10-12睡眠时间；上学儿童和青少年至少需要睡9小时，而大多数成人平均需要睡7-8小时。不过很多人会少于会多于这个睡眠平均数，只要在睡醒后觉得精力充沛都属于正常范围。

睡前哪些误区影响睡眠质量

× 服用安眠药入睡或保持睡眠

安眠药掩盖了睡眠的问题，并没有解决失眠的深层次问题，而且在长期看来是有害的。对于短期的使用，也许有时需要些安眠药，但是一段时间后，它们只会让失眠的状况更糟，不是更好。它们都有高度的易上瘾性，并且有潜在的危险。如果你服用安眠药一段时间，请求医 生帮你制定一套养生的方法，脱离对它们的依赖。

压力，是致使睡眠紊乱的头号杀手。建议你做些呼吸练习，恢复性的瑜伽或冥想一些恬静的事情都是有帮助的。这些都有助于使你的大脑宁静，减轻惊恐与担忧带来的压力。

× 用酒精帮助入睡

因为酒精有一些镇静的功效，许多有失眠症的人们便通过喝酒来改善睡眠。酒精对于最初的入睡时有些许帮助的，但是随着身体的分解，它往往会在后半夜损害睡眠质量，使睡眠的整体时间减少。经常性的在睡前喝酒会削弱它的促进入睡的功效，相反，破坏性的效用却会保持甚至增加。

× 看着电视入睡

因为你在起居室看着电视睡着好像很自然，所有许多人就在床上看电视希望能帮助我们睡着。但是要是我们这么做了，我们不久后就会醒来。这将建立一个恶心循环使得劣质睡眠被加深。几年来，我有很多病人失眠是出于这种状况。这时候你需要做的就是别再床上看电视，床只能和睡觉联系在一起。

× 失眠时起来运动

很多人认为，晚上睡不着时可以起来做运动，尽量把自己搞得很累，然后就能很快睡着。要知道，过量、剧烈运动，会令大脑兴奋，不利于提高睡眠质量。如果实在睡不着，不如起床看书、散步，待心情放松后再睡。如果想以运动助力睡眠，最好在下午3点以后，而睡前两三个小时则不宜运动，但可选择饭后散散步。

× 周末补足睡眠

每逢周末，很多上班族趁机“补觉”，蒙头大睡十几个小时。有的人不但没有神清气爽，反倒吃不下东西，头脑昏昏沉沉，心跳忽快忽慢，呼吸也不均匀。

平时工作时间紧张、睡眠不足的人群，最好在熬夜后的12小时内补足睡眠。如果可能，中午再睡上半个小时的午觉。“一定不要一整天在床上处于昏睡状态，连续15个小时以上的睡眠会导致生物钟紊乱，还可能让人难以入眠。”

× 没有一个固定睡眠模式

我们常认为可以通过在下一个夜晚早点上床来弥补失去的睡眠，但是生物钟调节健康睡眠模式的能力是基于保持严格的作息之上的。我们在周末熬夜，期望在接下来的时间里补上睡眠，或者是利用周末的时间来弥补这周不足的睡眠。这两种作法都打乱了身体的节奏，特别是熬夜的周末更是容易引起接下来工作日的失眠。

这时候你就需要每天准时地起床睡觉，即使在周末也不例外。每天在同一个时间醒来或睡去就有利于保持一个不变的睡眠节奏，同时提醒大脑在特定的时间释放睡眠或清醒荷尔蒙。

× 用“长时间的小睡”来补充睡眠

“小睡” 睡太久或太晚才“小睡”！如果小憩是绝对必须的，那么你就要确定一天只能一次并且要在下午四点之前。通常，短时间的休息不会影响，实际上，午饭后或半小时或20分钟的午休，只要在四点之前， 于大多数人还是有益的。

× 没做准备

我们身体需要时间制造所谓的神经传递索来向大脑的睡眠中心发送反馈信号，大脑将分泌睡眠激素来让你有打盹的感觉。

例如，晚上10点过后，就别坐在电脑(电视)屏幕前了，关掉所有的电器，因为这些东西对大脑的刺激很大，能让你很长的一段时间里保持清醒。当然，你得准备一张床。在你入睡前的一个小时，先把电灯的亮度调暗，洗个热水澡，听一些令人安静的音乐，做一些恢复性的瑜伽或放松的动作。让你的身体与心 理都准备入睡是很有必要的。把一切阻止你睡眠的的让你分心的东西(生理上或心理上)统统拿走。

睡眠时基本生理现象，人的一生大约有三分之一的时间是在床上度过。睡眠能使体力和脑力得到恢复，增进工作效率。睡眠也是最好的减压方式，同时帮助疾病康复！

祝你每个晚上，都有好眠~

资料来源：三联、神农氏

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编辑：淑婷