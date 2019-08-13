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真人版电影《阿拉丁》有望推出续集？！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
真人版电影《阿拉丁》有望推出续集？！
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Disney真人版电影《阿拉丁》（Aladdin）全球票房突破10亿美金大关，许多粉丝敲碗推出续集，甚至要求大反派贾方回归，如今制片林暐（Dan Lin）松口透露，确实正在讨论“另一部电影”的可能性，不过可能并非拍摄如同动画版续集《贾方复仇记》

製片林暐向外媒《SYFY WIRE》表示：“我们很乐意拍摄续集，观众非常喜欢这部电影，甚至刷了很多遍，我们收到很多粉丝的信，要求我们让贾方回归。我可以告诉你，现在说还太早，不过我们确实在讨论另一部电影的可能性。”

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由于真人版《阿拉丁》结局跟动画版不太一样，因此续集并不一定如同动画版续集《贾方复仇记》。制片林暐坦言：“跟这次《阿拉丁》一样，不会直接翻拍是以前製作过的任何电影，因此我们正在研究这些角色该如何走下去的最佳方式。”他补充表示：“观众确实给了我们很大的反馈，去思考故事可以继续走下去，我们认为这些角色还有很多冒险故事可以发展。”

导演盖瑞奇是《阿拉丁》成功的关键之一，续集是否回归成为焦点。製片林暐表示，盖瑞奇回归是首要目标，“是的，我肯定希望如此，他为他的孩子製作了这部电影，相信他很喜欢这次的经验。他跟威尔史密斯说过这是他们最棒的拍摄经验，经历很多有趣的事，我们很期待盖瑞奇与原班人马一起回归，如果我们製作另一部《阿拉丁》电影，我很期待再次跟他们合作。”

资料来源：ettoday

所有照片摘自网络

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