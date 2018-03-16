看到遗失的狗狗，我们可以怎么做？？

有些狗狗一看就知道有人饲养，但就不知何故会流浪街头… …

这里就让Ais Kacang podcast的 “猫狗On Air” 主持人Andrew（洋葱头），告诉你他的小经历，

若你遇到走失的狗狗，或许也能同样帮上：

看到遗失了的狗狗该怎么办？

日前，洋葱头发现一只走失的狗狗，

这只狗狗怎么看就是只宠物犬 —— 巴哥犬，

由于大部分的宠物犬都娇身惯养，因此他们离开家，往往就不懂得回家的方向。

因此，洋葱头背上使命，决定跟它一起寻找回家的路。

人，遇到不认识的陌生人都会提起防备之心，

这只巴哥犬也一样，看到渐渐逼近的洋葱头，它深感不安，逃之遥遥。

幸得一位路人的帮助，将它围住，才避免它突然冲向马路，造成危险。

在洋葱头一声又一声“Sit” “Stop”的口令下，巴哥犬颤抖地坐着不动。

此刻，不要急于捉它，

洋葱头有耐性地慢慢靠近他、称赞它、抚摸它。

记住，无论遇到什么样走失的狗狗，都要保持耐心，否则它会以为你想要攻击它！

在这只巴哥犬情绪稳定之后，洋葱头把它抱了起来，带回家照顾。

~~~

回到家，洋葱头并没有闲着，

他重新走回这只巴哥犬走丢的地方，向附近的一家一户询问是不是他们的狗，

然后再留下名片，这样如果主人到这个地方询问他们时，他们就能即时给予主人联络方式。

挨家挨户询问无果，洋葱头再次站到狗狗丢失的地方，等待主人回来找它。

依旧无果。

回家后，洋葱头将狗狗拍照，再上传到网上，当然不要放过在大群组里分享！

希望藉着网民的力量去找主人。

记住，在寻找主人时，一定要主人交出狗狗的相关资料，

像是说出狗狗的性别、特征、以及跟狗狗的合照等。

这样能避免“ 假冒主人”的不法之徒，将狗狗拿回去做繁殖，或甚至虐待狗狗等。

果然，在3个小时左右，洋葱头联络上了狗狗的主人！

这人私讯他，表示这巴哥狗正是他走丢的狗狗。

他说狗狗的名字是Happy，

为了测试狗狗的反应，洋葱头喊着Happy，这巴哥犬还真的摇了摇尾巴。

然后，主人拿出了狗狗的照片。

照片中，狗狗戴着的蓝色颈环！

而这蓝色颈环，正是洋葱头在为狗狗拍照时摘下的！

洋葱头依然不放心，他决定自己亲自把狗狗送回去，

结果发现狗狗一回到主人那里，就表现很兴奋，反应也很热烈。

洋葱头依然不放心，为了更加确认狗狗的主人身份，

他还特地向隔壁家的邻居做再三确认。

这只巴哥犬，

终于回到家了！

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资料来源：Ais Kacang

图片来源：猫狗On Air （洋葱头）

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