看《Spider-Man: Far From Home》之前，你要知道的5大亮点！

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《Avengers：Endgame》结束之后，影迷们都非常期待漫威宇宙 MCU 第三阶段的最后一部电影《Spider-Man: Far From Home》的上映。在上映之前，有一些亮点是你必须要知道的。

全世界都在悼念Ironman

Ironman的在《Avengers：Endgame》的牺牲，让地球人深深感念，在电影开头，全球各地都在悼念Ironman，感谢他的牺牲的奉献。

Happy成为蜘蛛人的助手

Happy原是Stark工业的安全负责人，Ironman的保镳兼司机，在电影中他不断指引著迷路的Spiderman。

3. 他在Ironman秘密实验室「自制」战衣

Spider-Man找到了Ironman的秘密实验室，还自己研究、制作出一件红黑色紧身战衣。

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4. Thanos“弹指”的影响

Thanos弹指之后造成多元宇宙的出现，也间接造成The Elementals袭击地球。

5. 最大反派其实是“他”？

由Jake Gyllenhaal饰演的神秘客Mysterio在电影预告中看似站在正义一方，但其实他在漫画中，是一个超级反派！

《Spider-Man: Far From Home》今天上映咯！快去支持吧！

资料来源：cosmopolitan

照片和视频摘自网络