直播精神崩溃喊：枪在哪！　南太铉冷静后道歉

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韩国歌手南太铉日前在直播中状态异常，下跪道歉称自己退出WINNER后，演艺事业一直走下坡路，当初没能忍耐而退出团体是错误的决定，并向粉丝道歉，透露自己每天都生活在恐惧中。公司方面则表示他因为准备专辑和公演过程而压力太大，才会情绪失控，对此，他本人也在直播结束后，在IG发文表示让粉丝担心非常抱歉。

南太铉12日在IG写下：「很抱歉这几天让大家担心了，我了解到站在悬崖边与音乐对话的方式并不好，在春天结束之前会以南太铉与South Club最好的音乐跟大家打招呼！我会更健康地做音乐的，不会再让自己喘不过气，有爱地、珍惜地去努力，谢谢总是爱惜我、爱我的人们。」此篇贴文也让粉丝放心不少。

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据悉，此前南太铉连续2天开直播，坦言再怎么努力，依旧写不出大众喜欢的歌，认为自己做错了，更哽咽表示「请你们喜欢我的音乐，我真的很努力在做歌，心好痛，对不起」，提及团体South Club发展不好，公司认为是他们的关系，情绪反反覆覆，看得出来心理压力极大，他甚至在直播期间突然大喊「枪在哪」。

对此公司回应，南太铉近期在准备专辑，历经创作压力期，因此情绪大了点，简短的声明，令粉丝相当担心他的心理状况。

新闻来源： ETtoday