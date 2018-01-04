皮肤油油好讨厌！8种保养方法还你美美皮肤！

拥有好肤质，改善油性皮肤势在必行。那么怎样才能改善油性肤质呢？改善油性皮肤的方法有哪些？

1、每天早上一杯蜂蜜水

每天早上一杯蜂蜜水是必不可少的，油性皮肤分泌旺盛就要通过内调开始克服遗传性皮脂过旺的分泌，从而平衡激素分泌，这样不仅可以缓解肌肤出油还可以杜绝肌肤外油内干。晚上敷个柠檬美白面膜。将柠檬汁去皮，放入榨汁机中榨汁，过滤残渣放置一旁备用。取一颗鸡蛋，留下蛋白，与柠檬汁混合在一起，搅拌均匀以后，用棉花沾取涂抹在脸部，敷十分钟后洗净。

2、选择正确的洁面乳

油性肌肤主要是因为缺水，而香皂和洁面膏是比较容易造成肌肤水分丢失的，所以你要肯定的是使用洗面奶洗脸。那么洗面奶又怎么选择呢？一般专家的建议是，选择泡沫较少的洗面奶，大多比较温和，适合油性肌肤。另外，洁面乳最好混合使用，可以同时准备两种洗面奶。

3、掌握擦脸的正确方法

其实最好的擦脸方法就是不擦脸，自然风干，但是脸上湿漉漉的有些不舒服，有些人就受不了，那就使用一个稍微健康的方法擦脸——用毛巾按压脸部，沾去水分。当然按压的力度要小。大部分人习惯用毛巾在脸上揉搓，这样容易刺激皮肤，还容易堵塞毛孔。

4、敷脸

用高岭土2茶匙、安息香算2~3滴、面粉少许，半只鸡蛋，用温水调成糊状，敷在脸上约半小时后，用清水洗干净，擦干，再抹上化妆水，几个小时内都不要化妆。每周1~2次。

5、使用爽肤水

选择一个具有保湿效果的爽肤水，刚才已经讲过这个原因了，油性肌肤是因为肌肤缺水。在四季如夏的国家，油性肌肤经常是粘哒哒的，爽肤水可以让你感觉舒服一点，保湿效果好的爽肤水更能减少油脂分泌，可以说是一石双鸟了。

6、油性肌肤更需要美容觉

油性皮肤是一种很不健康的肤质，油脂的错乱分泌让肌肤状况很不平衡，所以油性皮肤更需要在晚上的美容觉中获得有效的调整，肌肤的修复功能能够帮助油性肌肤获得更多的调节和呵护。晚间是身体需要修养的阶段，同时也是皮肤实现自我修复的时候，这个时候睡美容觉的效率也会增加很多，不要以为白天睡到天昏地暗可以帮你补回晚上的损失哦，我们还是应该好好利用晚上的时间来睡美容觉。

7、随身携带吸油面纸

对抗油脂，除了上述方法外，还可随身携带一包吸油面纸。每过一段时间，就拿出一张面纸在脸上擦一下，去除油脂。这个方法适合不化妆时用。如果您的工作需要经常性的化妆，那么就不建议用这个方法了，可多做黄瓜面膜改善油性肤质。

8、注意膳食

你可以尝试一下，吃一顿又辣、又油腻的大餐，然后感觉一下这一整天自己的肌肤是不是分泌了更多的油脂。实际上你吃的东西对你的肌肤影响很大。油性肌肤的人为了能够改善你的肌肤，你应当注意尽量不要暴饮暴食，少吃刺激性的食物(比如辛辣、海鲜等)；如果你管不住自己的嘴，你可以在大餐一顿之后经常洗脸，清理掉过多的油脂。

注意事项

不要常常洗脸，一天洗2次脸是你必须遵守的规则。常常洗脸，会反而刺激皮脂腺的分泌功能，因为一旦皮肤表面的油脂被洗净，皮脂腺就必须“加班”工作来进行他的天然保护功能，如此一来，皮脂腺会变得愈来愈毛燥，愈来愈活泼。

不要用磨砂膏和收敛水 磨砂膏和收敛水会过度刺激表皮，恶化已在发炎的皮肤状况，同时也会激化皮脂腺的分泌功能，使情况更糟。此外，收敛水能使毛孔收缩，让原本已堵塞的毛孔洞口更小。