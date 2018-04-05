皮肤时不时瘙痒？警惕这9种疾病！

一旦人体出现皮肤瘙痒，有些人不引起重视任其发展，其实这种现象的出现给我们的健康敲响了警钟，主要预示着下列9种疾病的到来。

警惕单纯性皮肤病

如果皮肤出现瘙痒难耐，如果没有原发性的皮肤损伤，则可能是由于皮肤缺水而导致的，例如：冬季皮肤容易干燥导致瘙痒。

解决办法：在炎热的夏季可以涂抹一些防晒的护肤品，秋冬季节可以涂抹一些滋润皮肤的护肤品。另外，多吃一些滋阴润肺的食物，例如：芝麻、蜂蜜。尽量少吃葱、蒜等刺激性食物。

另一种则是皮肤本身的疾病，例如：皮炎、湿疹、牛皮癣等皮肤病大多数都会伴有瘙痒的症状，这个时候则需要通过专业皮肤科医生进行对症治疗，避免病情更加严重。

警惕妇科疾病

73%的女性朋友在经期时会感觉到局部的皮肤瘙痒，主要表现在外阴部，如果发现外阴部出现皮肤瘙痒则可能感染滴虫、白色念球菌等病菌，这可能与平时使用的卫生巾质量不佳或衣服过紧，过脏有关。

解决办法：如果是外阴瘙痒先要到医院查清属于何种病菌感染引起的外阴瘙痒，然后再在医生使用药物清洗外阴以及服药治疗。

警惕皮肤过敏

临床上前来医院就诊的皮肤瘙痒病人有1/3是由于皮肤过敏而引起的。这些病人可能对于饮食、花粉、尘螨等物质有过敏反应，这类过敏反应一般在停止接触过敏源后症状慢慢消失。

解决办法：日常生活中注意观察发现过敏源，禁止接触会使自己过敏的过敏源。

警惕中老年皮人皮肤退化

青年人皮肤干燥是皮肤瘙痒的原因之一，然后中老年人因身体细胞开始退化，皮肤萎缩退化、、皮脂腺及汗腺分泌减少等现象更为严重，从而出现皮肤失去滋润而显得更加干燥、粗糙，甚至出现脱皮现象，使得皮内神经末梢更容易受外界刺激而发痒。

警惕肝胆疾病

如果中老年人出现皮肤瘙痒，不仅仅考虑上述疾病，还应该考虑是否有肝胆性疾病。有研究表明，大约有40%-60%的肝胆疾病患者，在出现肝胆不适、肝功能异常以及黄疸症状时会同时伴有皮肤瘙痒的症状。

警惕糖尿病

糖尿病是多数中老年人常见的疾病之一，它也是引起皮肤瘙痒的元凶之一，对于糖尿病人初选皮肤瘙痒的发病率高达15%-35%，并且有10%的患者还会出现全身性的皮肤瘙痒，常以外阴或肛门部位最为严重。

警惕甲状腺异常

甲状腺异常包括甲状腺亢进和甲状腺功能减退，但是不管是何种异常都会伴随出现皮肤瘙痒的症状，需要注意的是甲亢所伴随的皮肤瘙痒发展较为缓慢，皮肤多为干燥，并在冬季加重。

警惕恶性肿瘤

如果皮肤出现瘙痒的症状，还应该警惕某些肿瘤的出现，例如：淋巴系统、胃、肠、肝、卵巢和前列腺癌都可能引起皮肤瘙痒的症状出现，对于这种肿瘤引起的皮肤瘙痒，多数难以查明具体原因。

警惕其他症状

除了上述疾病都可能引起皮肤瘙痒引起警惕以外，日常生活中长期的抑郁、紧张、烦躁等不良的情绪也可能造成局部或全身的皮肤瘙痒。如果身体缺乏维生素B也容易引起皮肤瘙痒。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：乐哈网

日期：5/4/2018