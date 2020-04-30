白宫宅太久，特朗普想下周外出旅行！

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据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间29日16时的数据，美国累计确诊病例达到1030487例。疫情最严重的是纽约州，累计确诊299691例，死亡23384例。此外，新泽西州累计死亡6771例，密歇根州累计死亡3673例，马萨诸塞州累计死亡3153例。

不过在当地时间29日，美国特朗普在白宫会见企业领袖时，记者问他是否会很快开始旅行，他回答：“我想是的，我下周会去亚利桑那州，我还希望能去俄亥俄州”。疫情期间的居家令导致特朗普无法举办大型集会活动，“我希望在将来，能看到一些大型集会活动，人们都坐在一起”，显现特朗普迫切渴望恢复正常生活以及重启经济活动。

特朗普如今那么迫切想重启经济的原因主要是总统选举的日期逐渐逼近了。美媒29日曝光特朗普曾因支持率下滑而对竞选经理发飙。报道指，上周五，看着不断下滑的支持率数据，面对他一句“注射消毒液能有效抗病毒”带来的猛烈批评，特朗普怒不可遏。办公室里气氛压抑，突然，特朗普开始咆哮，不过不是冲着围在他身边的白宫顾问们，而是抄起电话，对着话筒痛骂他的竞选经理布拉德·帕斯卡尔，把自己的锅都甩给了他，甚至威胁要起诉他。

特朗普希望尽快“重启”经济的概念其实还是获得了一些州长的支持，其中艾奥瓦州州长雷诺德斯(kim Reynolds)表示，该州77个郡县即将恢复经济活动。为了这项经济重启计划，该州劳工发展机构发表声明指，所有疫情期间被迫休无薪假的员工，若不愿意在5月1日返回工作岗位者，将视为“自愿离职”，感染新冠病毒的患者则不在此限。雷诺德斯也表示，选择拒绝返回工作岗位者，将可能会失去领取失业救济金的资格。

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然而，并不是所有地区都有重启经济的能力，有些地区的疫情请跨国依然严峻。位于加州洛杉矶西部的圣佩德罗终端岛联邦监狱中，近一半的服刑人员新冠病毒检测呈阳性，成为美国联邦监狱中疫情最严重的监狱。据悉，该监狱的1055名服刑人员中，已经有443人感染了新冠病毒，其中包括10名监狱工作人员，勇士已有两名服刑人员死于与新冠肺炎相关的并发症。

另一方面，哈佛大学的一个研究小组上周发表的一项最新研究数据表明，如果要重新开放经济，美国需要在6月初将测试能力提高到单日测试为500万次，7月底每天增加至2000万次测试，这样才可安全地解封，让人们回复正常生活。可是，美国卫生与公众服务部副部长布雷特·吉罗尔在28日接受《时代》杂志采访时表示，美国无法实现单日完成500万次的新冠病毒测试。

布雷特·吉罗尔说，“在地球上，在这个星球上或任何其他星球上，我们都绝对不可能每天进行2000万次测试，甚至每天进行500万次测试。

面对如此严重的疫情，特朗普真的还想去“走走”吗？

综合报道