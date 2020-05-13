疫情出现反弹！中国吉林市全面实行封闭管理！

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中国吉林省吉林市近期出现多宗本土确诊病例。根据吉林市卫健委通报，不到一个星期的时间，吉林市就新增21宗确诊病例。这也让当地疫情管控措施进一步强化，吉林市从昨天（12日）开始全面实行封闭管理。

吉林市疫情防控工作领导小组决定，吉林市城区比照高风险地区，按照“内防扩散、外防输出、严格管控”的要求，进一步强化疫情管控措施。其中包括：

强化全面排查措施。

对确诊病例接触人员、境外返吉人员和高风险地区旅居人员，实行网格化、地毯式全面排查，做到不漏一户、不落一人。

强化社区村屯封闭措施。

城区乡村全面实行封闭管理，做好扫码、登记、测温工作，严防人员随意出入。

强化交通管控措施。

停运所有客运班线、旅游包车，货运车辆正常通行。前往外地人员须持48小时内自费核酸检测阴性报告并严格自我隔离后，方可登记出城。

强化药店诊所管控措施。

城区药店、诊所停止销售“一退两抗”药品（退热、抗病毒、抗生素类药品），诊所禁止接诊发热病人，并引导病人到指定医疗机构发热门诊就诊，对违反规定的一律予以关停。

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强化文化娱乐等人员聚集场所管控措施。全市所有室内景区、影剧院、歌舞厅、游艺厅、营业性演出场所、网吧、室内体育场馆、棋牌室、麻将馆、台球厅、浴池等人员聚集场所一律停止营业。

强化公众聚集活动管控措施。人员聚集性活动一律暂停举办，禁止任何单位和个人举办任何形式的聚餐活动。机关企事业单位一律禁止堂食。营业性餐饮单位就餐人员每桌不超过3-5人、间隔1米以上，倡导提供外卖服务。

强化佩戴口罩强制措施。所有人员进入公共场所，乘坐公交车、出租车、网约车等公共交通工具，必须佩戴口罩。

强化消杀保洁措施。对机关企事业单位和商场、超市、车站等公共聚集场所，以及出租车、公交车等各类公共交通工具，严格落实日常消杀、保洁措施。

强化物资保障措施。做好口罩、消毒液等防疫物资和“菜篮子”“米袋子”等生活必需品保障供应，严厉打击哄抬物价、囤积居奇等行为，确保市场平稳有序。

强化依法防控。对拒不执行相关要求的单位和个人，依法依规追究责任。

新闻摘自：联合早报

照片摘自网络