疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！

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因为疫情的关系，马来西亚所有娱乐场所都不能营业，电影院一律不能营业，导致许多电影延迟上映。尽管大马自5月4日起已经宣布”有条件放宽“，但是仍不包括娱乐场所。相信许多大马人都非常想念上电影院，在大屏幕、环绕音响的氛围下看最新电影，但是为了遵守社交距离，相信短期内电影院都无法恢复营业。

全球汽车制造大国之一的德国，有一样让全球人羡慕的事情，那就是“汽车影院”，也就是露天电影院，观众都坐在自己的车子里看电影。

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