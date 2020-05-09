生活 Lifestyle 疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！ by Vicky 丽盈 9 May 2020 written by Vicky 丽盈 9 May 2020 Advertisement 因为疫情的关系，马来西亚所有娱乐场所都不能营业，电影院一律不能营业，导致许多电影延迟上映。尽管大马自5月4日起已经宣布”有条件放宽“，但是仍不包括娱乐场所。相信许多大马人都非常想念上电影院，在大屏幕、环绕音响的氛围下看最新电影，但是为了遵守社交距离，相信短期内电影院都无法恢复营业。 全球汽车制造大国之一的德国，有一样让全球人羡慕的事情，那就是“汽车影院”，也就是露天电影院，观众都坐在自己的车子里看电影。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ You may also like 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ 9 May 2020 大马 YouTuber | 手痒计划Soya 的7件事 8 May 2020 2个星期不在家里却被“清空”！犯案手法超强「就像逛IKEA这样慢慢选」！ 8 May 2020 【新冠肺炎】N95口罩不达标 美国撤销66间中国厂商许可 8 May 2020 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! 7 May 2020 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 现阶段父母带儿童去逛超市？国家安全理事会：不应该也不适合！ 6 May 2020 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ 6 May 2020 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！ 6 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.