娱乐 Entertainment明星 Celebrity 疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！ by Gigi 蕙绮 19 June 2019 written by Gigi 蕙绮 19 June 2019 Advertisement 陈冠希（Edison）曾跟疑似内地直播平台主播，在日本街头指骂，有关片段在今年4月于网上成为热话。 Advertisement 今日网上又有Edison「扯火」片段爆出，网民称陈冠希当时跟一名男子起冲突，不停爆英文粗口，向对方不断装凶作势又扮鬼脸，Edison同行男性及女性友人见状，一左一右请对方离开。有网民指该男子是内地一位主播，为了点击而故意激怒Edison，进行拍摄然后剪辑。 资料来源：明报 日期：2019年6月19日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 女生该放下身段撒娇 杨丞琳公开爱情保鲜秘诀！ You may also like 女生该放下身段撒娇 杨丞琳公开爱情保鲜秘诀！ 19 June 2019 爆小猪曾出轨，小三曾计划逼宫周扬青！ 19 June 2019 贾静雯抱人妻第三胎女儿！咘咘与Bo妞问「弟弟勒？」 18 June 2019 人在四川强震附近！Angelababy狂奔20层楼逃命 18 June 2019 阿翔正式召开记者会 搭档、师兄浩子现身鞠躬道歉「他们犯错等于我犯错」 行动力挺「浩角翔起不会解散」 18 June 2019 易烊千玺、周冬雨主演电影《少年的你》 7月马来西亚上映！ 18 June 2019 Taylor Swift & Katy Perry和解后惊喜出镜《You Need To Calm... 18 June 2019 哈里王子当爸后第一个父亲节 首度公开爱子Archie正面萌照 17 June 2019 3招养成“易瘦体质” 范玮琪产后狂甩12kg！ 17 June 2019 上月轻生获救！具荷拉晒美照报平安 17 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.