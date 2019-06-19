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疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！
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陈冠希（Edison）曾跟疑似内地直播平台主播，在日本街头指骂，有关片段在今年4月于网上成为热话。

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今日网上又有Edison「扯火」片段爆出，网民称陈冠希当时跟一名男子起冲突，不停爆英文粗口，向对方不断装凶作势又扮鬼脸，Edison同行男性及女性友人见状，一左一右请对方离开。有网民指该男子是内地一位主播，为了点击而故意激怒Edison，进行拍摄然后剪辑。

资料来源：明报

日期：2019年6月19日

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