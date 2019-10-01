男生永远都不了解~女生爱收集的4样物品！

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许多男生都不明白，为什么女生总喜欢买买买~在男生眼里明明就没有差别的东西，到了女生那里就变成两个不一样的宝贝，这就是男生永远都不懂女生的原因。身为女孩子的你，是不是也有以下的收集品呢？

包包

不同的场合当然要携带不同的包包来搭配造型，例如上班一定要带一个看起来专业的手提包或公事包、上课需要背双肩包、逛商场自然是要搭配小巧的垮肩包、出席晚宴就得配个低调奢华的手抓包，这些是男孩们永远都不会懂的。

鞋子

与包包的原因一样，鞋子的存在就是为了让精致的女孩们搭配造型，运动要穿合脚的跑步鞋、上课穿搭象征活力的帆布鞋、面试要穿黑色的包头高跟鞋、去公园散步要穿有花卉设计的凉鞋（个子小的还要慎选厚跟的凉鞋），宴会？当然是恨天高，不然怎么hold住全场？

娃娃

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说实在的，并不是每位女生都有收集娃娃的嗜好，不过在过往的生日时，女孩们难免会收到芭比娃娃或其他公仔作为礼物，所以自然而然就有不少的娃娃堆积在房里的各个角落，主要都是粉色、毛茸茸或适合当抱枕的娃娃。

首饰

这里的首饰并非那些昂贵的金银珠宝，而是出门时为搭配造型而购买的手链、项链和耳环。女生们都有一个共同点，就是看到闪亮亮的饰品都会控制不住购买欲，尤其现在许多商店经常搞促销，因此一旦发现饰品盒被堆满了才会意识到自己买了很多不必要的首饰。

然而我们都长大了，是时候学会“断舍离”的生活方式了。如果你也觉得有哪些收藏品值得更好的人去拥有，不妨将你这些多余的收藏品挂到 Wakeke买卖区或Chapters Shop&Sell 去买吧！留下对自己有价值、有意义的东西就好了。

照片摘自网络