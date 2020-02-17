男星「口罩诈骗170万」被逮！亲姐曝父亲没钱动手术

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随着新冠肺炎疫情爆发，世界各地面临一罩难求的困境，有人趁着疫情期间进行诈骗，希望借此捞一笔灾难财。中国一名艺人谎称自己贩卖口罩，在骗取订金后马上封锁卖家，并从中获取非法金额高达人民币40万元。事后该名艺人的身分被揭露，他竟然是「乐华娱乐」曾参加《以团之名》的练习生黄智博，事件曝光之后他已经被公司解约，而他的姐姐16日代其发文解释前因后果。



黄智博事发后被警方带走，目前正被刑事拘留中。他的姐姐16日通过他的微博帐号发文，向社会大众解释，称家裡收入薄弱，爸爸又突然因为心脏病病倒，姐弟俩为了筹措父亲的医药费不得已辍学打工，「由于文化程度低，法律知识薄弱，为后来的这件事埋下了伏笔。」

黄姐姐表示，黄智博从小有明星梦，为了梦想一边打工一边学习唱歌跳舞，好不容易成为娱乐公司的练习生，但是训练过程中需要的花费也不少，她努力赚钱供黄智博实现梦想，而弟弟为了不成为家人的负担，只要有时间也会去打工贴补家用。

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只是在春节回家后，黄智博发现爸爸的身体又变差了，而家中已经把大部分的钱花在他身上，姐姐说：「不知道在什么人的煽动下动了这个念头，在家人不知情的情况下做出了令人痛心的违法行为。」

黄姐姐代替弟弟向社会大众道歉，「由于智博的前车之鉴以此请大家遵纪守法，多学习法律知识，不要像我弟那样无知，同时也希望像我们一样平凡家庭的孩子，想走上明星道路的话小心一些，这条路并不是你们所看到的那样光鲜亮丽。」黄姐姐也恳请网友不要再攻击家人，「家人为此事也非常伤心难过，操碎了心。」

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐