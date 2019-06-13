男人出轨道歉例子Top 5

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台湾「浩角翔起」阿翔12日被爆婚变，和谢忻当街亲吻，事件闹得沸沸扬扬。当天下午他出面道歉，可惜态度被批不诚恳，而且还口出“金句”。除了阿翔，圈中也有几位曾出轨的男艺人/名人，他们的道歉句子也是堪称经典。

成龙：“我犯了全天下男人都会犯的错”

尽管成龙大哥为我们带来很多部经典电影，但再经典的台词也不及他出轨吴绮莉后想大众道歉时的一句：“我犯了全天下男人都会犯的错。”

林丹：“做为一个男人我不为自己做更多的辩解，但是我的行为伤害了我的家人，在这里我向我的家人道歉对不起”

2016年11月17日上午，林丹被曝出轨赵雅淇。据报道，林丹在太太谢杏芳怀孕期间就已经出轨。下午，林丹在微博回应了此事，表示自己的行为伤害了家人，也不想做过多辩解。

许志安：“我是一个坏掉的人”

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香港男星许志安背着老婆郑秀文和港姐黄心颖偷情，两人在德士内偷情激吻的热辣短片也被公诸于世。道歉时他说，“看到报道好丢脸”，“我起了色心”，“觉得自己很恶心”，“我是一个坏掉的人”，还说要停止所有的工作以“找回真正的自我” 。

九把刀：“我是很差劲的人”

2014年10月16日，台湾作家兼导演九把刀(柯景腾)被拍到带年轻女子到汽车旅馆开房，女方竟然不是他交往9年的插画家女友小内，而是与他关系很好的美女记者周亭羽。22日下午3点，九把刀召开记者会承认劈腿。虽然他承认自己很喜欢周亭羽，但是爱情选择上，他希望未来是跟女朋友，当众打周亭羽的脸。没想到不久后，九把刀宣布和女友分手，并和周亭羽结婚组织家庭。

阿翔：“没有拿捏好好朋友的分寸”

阿翔12日被爆婚变，和谢忻当街亲吻，道歉时他说，“和谢忻之间的情感都是满满的”，还说会亲吻是因为“没有拿捏好好朋友的分寸”，全程笑脸道歉被批毫无悔改之意。